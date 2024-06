Tragedia di mercato Napoli | Calzona si porta via il pupillo del presidente, ha deciso di fuggire con lui

Dopo l’arrivo del ds Manna e di Antonio Conte per il Napoli è arrivato il momento di pensare a rinforzare la squadra.

Era stato chiamato a metà febbraio per cercare di fermare un’emorragia di punti, vittorie e risultati che ormai era diventata assai preoccupante, ma non ha mai avuto alcuna prospettiva di restare su quella panchina oltre il termine di questa stagione.

Francesco Calzona, ormai da considerarsi ex allenatore del Napoli, ha accettato con serietà e professionalità l’incarico, nonostante ne avesse già uno in essere con la nazionale della Slovacchia con cui disputerà i prossimi Europei, ma non è riuscito a far meglio dei suoi predecessori.

Anzi. A conti fatti, tra i tre allenatori che hanno guidato il Napoli in questa stagione, è stato proprio il tanto vituperato Rudi Garcia, esonerato lo scorso novembre, a fare meglio come media punti e risultati, sia in Italia che in Europa. Nè Mazzarri prima e tantomeno Calzona poi, infatti, sono riusciti a ricreare quell’armonia che nello spogliatoio partenopeo si era creata magicamente durante la stagione precedente.

Dopo il disastro vissuto a Napoli negli ultimi dodici mesi, però, De Laurentiis sembra aver capito i propri errori e si sta impegnando per rimediare. Non è un caso, infatti, che la scelta sull’allenatore sia ricaduta su Antonio Conte, l’unico in grado di riportare entusiasmo in una piazza così calda, ma anche così scottata dagli ultimi avvenimenti.

Napoli, Conte vuole Lukaku

Insieme al tecnico leccese, poi, De Laurentiis ha già ufficializzato un nuovo direttore sportivo per poter ripartire da zero, così, anche sotto il punto di vista tecnico e della gestione del club. Dalla Juventus è arrivato infatti Giovanni Manna che sta già ricoprendo il ruolo di direttore sportivo.

Saranno Manna e Conte ad occuparsi del mercato in un’estate che a Napoli si preannuncia già caldissima. Si parla già del possibile arrivo di Romelu Lukaku, da sempre fedelissimo di Conte, che il 30 giugno si libererà dopo il prestito alla Roma. Aldilà del reparto avanzato, in cui ci sarà da sostituire Osimhen, sono tanti i tasselli da mettere a posto in casa azzurra.

Mercato Napoli, esce Lindstrom entra Cambiaghi

Dopo solo una stagione, infatti, sembra destinato a lasciare Napoli l’esterno danese, Jesper Lindstrom. Pagato circa 30 milioni di euro è stato uno degli elementi più deludenti della rosa partenopea, trovando anche pochissimo spazio con tutti gli allenatori da cui è stato allenato. Difficilmente arriveranno offerte che permetterebbero al club azzurro di non fare una minusvalenza.

Per questa ragione, oltre che per l’incompatibilità tattica con Conte, Lindstrom potrebbe partire in prestito. Al suo posto potrebbe arrivare Nicolò Cambiaghi che piace molto al tecnico leccese e potrebbe giocare anche da seconda punta. Dopo le due stagioni all’Empoli, infatti, l’ex Under 21 azzurro tornerà all’Atalanta, ma è destinato a rifare subito le valigie.