Tudor fatto fuori: il motivo è incredibile | Saltato un affare praticamente concluso, lui non l’ha presa bene

Igor Tudor non è più l’allenatore della Lazio, salta la conferma del tecnico a causa di un mancato colpo di mercato, se ne sta andando da Formello

A sorpresa Igor Tudor non è più l’allenatore della Lazio. La conferma sembrava certa al termine del campionato, concluso con il settimo posto in classifica e la qualificazione alla prossima Europa League. Il mister aveva preso il posto del dimissionario Maurizio Sarri e aveva guidato il club capitolino negli ultimi due mesi di Serie A, con il rendimento che era migliorato tanto da lottare per staccare l’insperato pass per la Champions.

Negli ultimi giorni, però, si erano palesati degli accesi diverbi tra il tecnico e il direttore sportivo Fabiani riguardo alla posizione di alcuni giocatori che non rientravano nei piani tattici di Tudor, mentre la dirigenza voleva puntare su di loro.

In particolar modo era il centrocampo il reparto nevralgico di discussioni, con Cataldi e Rovella che erano finiti ai margini della rosa e Guendouzi aveva dichiarato di voler essere ceduto dato il pessimo feeling con l’allenatore, già ai tempi del Marsiglia.

La società si è trovata con questo fardello da risolvere: dare fiducia totale a Tudor e smantellare la mediana o fare fuori il tecnico e conservare innesti della scorsa estate che erano arrivati alla Lazio con degli investimenti economici non di poco conto.

Tudor se ne va, voleva il terzino che Lotito ha bocciato senza mezzi termini

Ha prevalso questa seconda strada e adesso si attende il nome di chi si siederà sulla panchina della Lazio per l’annata 2024-2025, con Vincenzo Italiano che era un nome molto gradito alla piazza ma che sta per firmare per il Bologna.

L’addio di Tudor sarebbe, inoltre, legato al mancato ingaggio dell’esterno difensivo Emanuele Valeri, passato al Frosinone nel mercato di gennaio, e svincolato dal prossimo 30 giugno. Per il classe 1998 è forte l’interesse di Monza ed Udinese e non c’è la Lazio nel suo futuro.

La Lazio e i movimenti in entrata, chi è già arrivato e chi può trasferirsi a Roma a breve

Lazio che ha già messo a segno il primo acquisto della sua sessione estiva, ingaggiando il giovane Tchaouna della Salernitana che arriva nella Capitale per otto milioni di euro.

Un altro obiettivo è una delle rivelazioni del sorprendente Hellas Verona, che ha conquistato una salvezza che pareva molto complicata. Si tratta di Gosling, il cui valore di mercato è però di 15 milioni.