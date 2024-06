La linea verde è finita | De Rossi ha deciso: a Roma una leggenda del calcio mondiale

Il club giallorosso dovrà costruire la squadra per cercare finalmente di tornare in Champions League dopo diversi anni.

Un’altra stagione che poteva finire in un altro modo, ma in cui alla fine non è stato centrato l’obiettivo numero uno del club. Un obiettivo che ormai manca da tanto, troppo tempo e che sta anche condizionando la condizione economico-finanziaria della società.

La Roma, infatti, ha mancato ancora una volta la qualificazione in Champions League. Una competizione che i giallorossi non giocano addirittura dalla stagione 2018-2019 e che in questi anni hanno soltanto sfiorato. La qualificazione al torneo continentale più importante per club garantisce diverse decine di milioni di euro in entrate economiche a cui è diventato quasi impossibile riuscire a rinunciare.

La società giallorossa, inoltre, vive una situazione patrimoniale delicatissima che la vede con un indebitamento netto altissimo e che sfiora i 400 milioni di euro. Per questa ragione, quindi, la Roma ha da tempo gli occhi addosso della UEFA e del fair play finanziario.

Paletti che impongono al club di riuscire a generare decine di milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Come ogni estate, quindi, la Roma è obbligata a cedere alcuni calciatori o giovani entro quella data se vuole iscriversi al campionato di Serie A e alle coppe europee senza problemi. Cedere, poi, è anche la prerogativa per poter comprare e tesserare calciatori dall’1 di luglio in poi.

Roma, Fulgini chiamato ad un duro compito

Mercato in entrata che, comunque, in questi anni è stato fatto essenzialmente comprando calciatori in prestito e a parametro zero. Anche in questa sessione estiva, quindi, Fulgini, il nuovo direttore sportivo arrivato dal Nizza, dovrà ingegnarsi per riuscire a rinforzare la squadra quasi a costo zero.

La Roma, anche se sotto la gestione dell’ex ds, Tiago Pinto, ha sempre guardato all’estero per rinforzare la rosa, prendendo anche spesso calciatori dal nome altisonante, ma derivanti da stagioni difficili a causa di infortuni o campionati sottotono. Sono arrivati seguendo questa filosofia, negli ultimi anni, i vari Llorente, Ndicka, Aouar, Renato Sanchez, Wijnaldum, ma soprattutto Dybala e Lukaku.

Roma, spunta l’idea Hummel per la prossima stagione

Seguendo l’esempio degli ultimi due, calciatori arrivati a Roma tra l’entusiasmo incontenibile della gente, i Friedkin potrebbero mettere a segno l’ennesimo colpo a sensazione. Il nome nuovo che può accendere l’estate dei romanisti è quello di Mats Hummels, centrale del Borussia Dortmund, ma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Nonostante i suoi 35 anni, in realtà, il tedesco ha dimostrato nell’ultima stagione in giallonero di essere ancora affidabile ed integro, arrivando addirittura alla finale di Champions League da protagonista. Hummels, però, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro e se, quindi, continuare a giocare in MLS o in Arabia Saudita o mettersi in gioco per l’ennesima volta in Europa.