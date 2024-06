Abbiamo trovato la soluzione ai nostri mali | Lotito vola in Russia: offerta la fascia da capitano

Lotito vola in Russia per convincere il giocatore a firmare per la Lazio, offerta la fascia da capitano e un posto da titolare in mezzo al campo

Ore concitate in casa Lazio. Igor Tudor non è certo di essere confermato sulla panchina del club capitolino. A pesare non è di certo il rendimento offerto nei due mesi in cui ha allenato la squadra nella parte finale del campionato, subentrando al dimissionario Maurizio Sarri, e in grado di staccare il pass per la prossima Europa League.

Una visione diversa sui giocatori della rosa porterebbe alla scelta di ripiegare su un nuovo tecnico, con il rischio di vanificare la campagna acquisti di 100 milioni della scorsa estate e con la probabile cessione di quelli innesti tanto sbandierati da Claudio Lotito.

Al suo posto potrebbe arrivare Ivan Juric che non ha rinnovato con il Torino. La prima scelta ricadeva su Vincenzo Italiano che sta, però, definendo in quest’ultime ore l’accordo per allenare il Bologna, fresco della qualificazione in Champions.

Una volta sciolto il nodo che riguarda la guida tecnica, il mercato prenderà il via in modo definitivo, anche se il direttore sportivo Fabiani sembra deciso a muoversi con largo anticipo, consegnando a chi sarà il nuovo mister la rosa completa già a partire dal ritiro.

La nuova idea della Lazio per la trequarti, Lotito vuole chiudere in fretta

Un nome che piace molto per rinforzare il centrocampo è quello di Eduard Spertsyan. L’addio di Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto implica la necessità di avere volti nuovi nella trequarti e il profilo dell’armeno sembra ideale.

Il classe 2000 è di proprietà del Krasnodar e il contratto in scadenza nel 2026. Lotito sembra intenzionato a volare in Russia per definire l’accordo. Una nuova scommessa in una zona del campo nevralgica per il gioco offensivo della Lazio.

Un colpo da 15 milioni ma sono tanti i club europei sul forte talento armeno

Si può chiudere per meno di 15 milioni ma c’è da battere una concorrenza agguerrita che vede protagonisti il Feyenoord, Ateltico Madrid, Celtic e persino il Manchester City di Guardiola che avrebbe fatto un sondaggio e inviato degli osservatori per vederlo da vicino.

A centrocampo sono certi di restare solo Mattia Zaccagni e il giapponese Kamada. Priorità della dirigenza sarà definire le gerarchie e capire quanti nuovi giocatori dovranno essere acquistati in quel reparto.