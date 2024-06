CLAMOROSO Milan, rischia la radiazione dal calcio: ecco cos’ha combinato l’ormai EX pupillo di Pioli

L’ormai ex allenatore rossonero ha avuto tanti calciatori con cui ha legato molto in questi anni rossoneri. Uno di questi ora è nei guai.

La sua avventura al Milan è terminata ormai da più di dieci giorni ed ora può essere considerato a tutti gli effetti parte della storia rossonera. Stefano Pioli, nonostante gli ultimi mesi molto difficili, verrà per sempre ricordato come colui che ha riportato lo Scudetto nella Milano rossonera dopo ben undici anni.

Non solo, però. Il tecnico parmense, infatti, ha anche conquistato due secondi posti ed una semifinale di Champions ed ha completamente invertito una tendenza che, negli ultimi sette anni prima del suo arrivo sulla panchina del Milan, vedeva i rossoneri mai al di sopra del quinto posto in Serie A e quindi perennemente fuori dalla Champions League.

Un merito ed un riconoscimento che, aldilà di come andranno le cose con il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, a Pioli non potrà mai essere tolto. Eppure, al momento del suo arrivo al Milan, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla sua permanenza per quasi cinque anni e sui suoi ottimi risultati.

Arrivato dopo i primi mesi della stagione 2019/2020 in cui sulla panchina del Diavolo c’era Marco Giampaolo, infatti, Pioli è entrato in sintonia pian piano con società, squadra, calciatori e tifosi e si è anche garantito la permanenza dopo un esonero annunciato che doveva arrivare già ad agosto 2020. Sono molti i calciatori del suo primo Milan che sono migliorati e cresciuti con lui.

Paquetà, dal Milan al West Ham

Non fa parte di questa schiera, però, sicuramente il brasiliano Lucas Paquetà che il Milan acquisto nel gennaio 2019 dal campionato brasiliano per circa 35 milioni di euro, ma soprattutto con la certezza di aver preso un calciatori dalle enormi potenzialità tecniche. La sua esperienza in rossonero, però, non fu indimenticabile e nemmeno Pioli riuscì a farlo rendere al meglio delle proprie possibilità.

Nell’estate del 2020 passò al Lione per circa 25 milioni, mentre qualche anno dopo fu acquistato dal West Ham, club in cui milita tuttora e con cui ha vinto una Conference League da protagonista nella scorsa stagione. La carriera di Paquetà, però, potrebbe subire ora uno stop inaspettato e forse persino decisivo.

Paquetà, ecco le accuse e cosa rischia

La Football Association inglese, infatti, accusa formalmente l’ex centrocampista del Milan di quattro violazioni del regolamento che sarebbero arrivate nelle sfide di Premier della stagione 2022-23. I match in questione sarebbero quelli contro il Leicester City, l’Aston Villa, il Leeds ed il Bournemouth. Secondo la Fa, il brasiliano, infatti, avrebbe cercato intenzionalmente di farsi ammonire dall’arbitro.

Pesante accusa, quindi, con le ammonizioni che sarebbero state cercate con lo scopo di influenzare il mercato delle scommesse e consentire a lui e a suoi conoscenti di trarre profitto dalle puntate. L’indagine era stata avviata dalla Federazione in seguito a movimenti sospetti di betting. Secondo il “Daily Mail” e il “The Sun”, Paquetà, che si dichiara innocente, potrebbe ricevere una squalifica a vita qualora venisse giudicato colpevole.