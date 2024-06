Per i tifosi della Roma è il “male assoluto” | Oggi lo SVINCOLO è ufficiale: l’incubo è finito

Con i tifosi della Roma non c’è mai stato feeling e da oggi il giocatore è ufficialmente svincolato, dove chiuderà la carriera?

C’è molta curiosità a Roma per capire come sarà la squadra della prossima stagione. Concluso il terzo campionato di fila al sesto posto, i giallorossi partiranno dalla conferma in panchina di Daniele De Rossi che si è meritato la chance di progettare un’intera annata dopo i primi sei mesi ampiamenti sufficienti alla guida del club di cui è stato capitano e bandiera da giocatore.

Roma che è costretta a dire addio ad alcuni protagonisti della stagione appena conclusa, a partire dal bomber Romelu Lukaku, tornato in Inghilterra dopo la fine del prestito annuale pattuito con il Chelsea, club che ne detiene il cartellino.

Non sarà presente in ritiro nemmeno Spinazzola che è andato a scadenza di contratto e non ha trovato l’accordo con i Friedkin che hanno preferito lasciarlo partire a zero date le sue condizioni fisiche che non danno garanzie.

Incognite pure sul futuro di Paulo Dybala che ha aperto all’ipotesi di provare un’esperienza in Liga o in Premier League, con la clausola rescissoria di 15 milioni verso l’estero che rende il talento argentino molto appetibile sul mercato.

Nzonzi rescinde dal suo attuale club, vuole tornare in Italia

Intanto un ex centrocampista della Roma non ha rinnovato con il suo attuale club. Si tratta di Steven Nzonzi che ha interrotto la sua parentesi calcistica con la maglia del Konyaspor. Il giocatore sarà quindi acquistabile a parametro zero e gradirebbe un ritorno in Italia, seppur nella Capitale non abbia vissuto un’esperienza esaltante.

Campione del Mondo 2018 con la Francia di Deschamps, così come vincitore dell’Europa League con il Siviglia, Nzonzi compirà 36 anni nel prossimo dicembre, ma con il Konyaspor ha vissuto una seconda giovinezza, con 33 presenze e 4 gol. Adattabile anche come difensore centrale, potrebbe essere oggetto di valutazione da parte di alcune squadre di Serie A in cerca di rinforzi.

Nzonzi vuole riscattarsi in Serie A, può essere un’occasione di mercato

Con i tifosi della Roma non è mai stato feeling, motivo per cui la parentesi a Roma per Nzonzi è finita con una reciproca volontà di voltare pagina.

Un ritorno in Serie A rappresenterebbe per Steven anche la chance di avere una rivincita nei confronti della curva giallorossa.