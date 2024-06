Milan, è rottura col top: al suo posto la versione discount | Stufo di lottare per il secondo posto

Il Milan dice addio a uno dei suoi top player: stanco di lottare solo per il secondo posto. Individuato il sostituto.

Chiuso in seconda posizione alle spalle dei cugini dell’Inter il campionato 2023-2024, il Milan del patron Gerry Cardinale si gode qualche settimana di relax prima di tornare al lavoro per pianificare nel migliore dei modi la prossima stagione.

Una stagione, quella 2024-2025, che i rossoneri affronteranno col chiaro obiettivo di tornare a vincere lo scudetto a distanza di tre anni dall’ultima volta. Un titolo, quello di campione d’Italia, che, qualora arrivasse permeterebbe ai meneghini di guadagnare, come già fatto dai rivali cittadini quest’anno, la tanto desiderata e sognata seconda stella.

Una seconda stella, da sfoggiare eventualmente con grande orgoglio nel campionato 2025-2026, alla quale il Diavolo sarà però quasi obbligatoriamente chiamato ad accostare la vittoria della Coppa Italia e un rendimento quanto più positivo possibile in Champions League.

Due manifestazioni, queste, in cui il Milan non si afferma rispettivamente dal 2003 e 2007 quando, con Carlo Ancelotti in panchina, sconfisse la Roma di Fabio Capello nella doppia finale giocata tra Olimpico e San Siro e il Liverpool di Rafael Benitez nella finale di Atene firmata da una doppietta di Pippo Inzaghi.

Maignan nel mirino di Manchester City e Bayern Monaco

Pezzo da 90 del Milan pronto a passare nelle mani di Paulo Fonseca, Mike Maignan sarebbe recentemente finito nel mirino di Manchester City e Bayern Monaco, entrambe desiderose di trovare un valido sostituto dei rispettivi titolari.

Con Ederson dato in partenza verso l’Arabia Saudita e Neuer destinato a lasciare la Baviera al termine del contratto che scadrà il 30 giugno del prossimo anno, inglesi e tedeschi avrebbero infatti iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di recarsi in Via Aldo Rossi per prendere informazioni sull’estremo difensore francese che, legato al club rossonero fino al 30 giugn0 2026, vale non meno di 60-70 milioni di euro.

Milan, occhi su Bulka del Nizza: assalto al polacco se parte Maignan

Raggiunto dall’indiscrezione di mercato secondo la quale, come detto, Manchester City e Bayern Monaco sarebbero pronte a fare un tentativo per Maignan, il Milan avrebbe iniziato, dal canto suo, a guardarsi intorno qualora il suo attuale numero 16 dovesse prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in Inghilterra o Germania.

Stando infatti a quanto riportato da meczyki.pl, il Diavolo avrebbe individuato in Marcin Bulka del Nizza il perfetto sostituto dell’ex estremo difensore del Lille. Valutato intorno ai 20 milioni di euro dalla società rossonera della Costa Azzurra, il 24enne portiere polacco, convocato per Euro 2024 dal Ct, Michal Probierz, accetterebbe sicuramente senza alcun problema un’eventuale chiamata del club meneghino il quale, ad ogni modo, spera di riuscire a trattenere Maignan.