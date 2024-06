Con Marotta presidente torna il grande eletto: dalla Juve all’Inter SOLA ANDATA | Affare in dirittura

Con la nomina di Beppe Marotta a presidente dell’Inter, un giocatore torna in nerazzurro pronto a giocarsi un posto da titolare

Beppe Marotta è stato nominato il nuovo presidente dell’Inter. La notizia è arrivata nelle ultime ore e valorizza il grande lavoro svolto dal direttore sportivo nerazzurro, artefice della costruzione dell’organico che ha conquistato in questa stagione la Seconda stella e ha raggiunto un anno fa la finale di Champions League. Un uomo mercato che continuerà la sua mansione principale ma che avrà margini di manovra ancora maggiori, in accordo con il nuovo fondo americano Oaktree.

Marotta che ha già piazzato due colpi con largo anticipo, quelli di Zielinski e di Taremi, e che non ha intenzione di fermarsi, soprattutto adesso che potrà prendere iniziative nell’ambito societario e imbastire le trattative con più autorità, legittimata da questa carica inedita.

Con questo presupposto il rinnovo di Lautaro Martinez e di Barella saranno delle formalità e la base di partenza per una campagna acquisti che mira a tenere alta la competitività della rosa Campione d’Italia, con Simone Inzaghi di nuovo al timone dello spogliatoio.

Sono diverse le zone del campo che necessitano di ritocchi ma la fiducia è massima e tre mesi saranno sufficienti per individuare i profili funzionali al gioco del mister e per aumentare il parco giocatori in vista di un’annata che si prospetta densa di impegni.

Il punto sulla porta dell’Inter, chi sarà il secondo di Sommer?

Uno dei punti interrogativi riguarda la porta. Sommer dovrebbe restare ma la dirigenza studia a chi affidare i pali nerazzurri anche nel futuro prossimo. Si cerca un portiere di prospettiva da far crescere. Stando a Il Corriere dello Sport, piacciono Bento dell’Athletico Paranaense e Martinez del Genoa.

Emil Audero tornerà alla Sampdoria, club proprietario del cartellino, dopo la fine del prestito proprio all’Inter, anche se potrebbe fare di nuovo capolino ad Appiano Gentile con la medesima formula. Un’altra possibile destinazione per lui è rappresentata dal Como, neopromosso in Serie A.

Audero può tornare all’Inter, Marotta parlerà presto con lui

Audero è sembrato affidabile quando è stato chiamato in causa in questa stagione. Il portiere è un pupillo di Marotta che lo conosce da tempo e potrebbe dare lui fiducia e convincerlo a tornare di nuovo a Milano.

Molto dipenderà dalla sua volontà di accettare la panchina o se prevarrà il desiderio di giocare titolare in un club meno rinomato.