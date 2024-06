È arrivato con Inzaghi, ma se ne andrà da solo | Marotta, ci siamo: ecco il primo sacrificato

Il club nerazzurro potrebbe cedere uno dei calciatori dell’attuale rosa per poter poi investire sul mercato in entrata.

La rivoluzione societaria che ha colpito l’Inter ormai circa due settimane fa aveva spaventato in un primo momento diversi tifosi nerazzurri che temevano un ridimensionamento del progetto oppure cessioni rilevanti di calciatori importanti dell’attuale rosa.

In realtà, però, non avverrà nulla di tutto perché il Fondo Oaktree, che ha rilevato il club da Steven Zhang, ha garantito la continuità aziendale e che si impegnerà per far restare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo. Nei giorni scorsi sono già avvenuti i primi contatti diretti tra alcuni uomini che fanno parte dello staff del fondo californiano e i dirigenti dell’Inter.

Marotta, Ausilio e Baccin, quindi, potranno operare sul mercato senza particolarmente mannaie sul loro capo. Dopo gli acquisti di Taremi e Zielinski, perfezionati già nei mesi scorsi, la priorità in casa nerazzurra è quella di trovare l’accordo per il rinnovo dei contratti di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

Quello più complicato sembrava essere quello che riguardava il Capitano, ma nelle ultime ore sembra che si sia arrivati ad un accordo che va a premiare con un aumento uno dei leader e delle bandiere di questa Inter. I tifosi nerazzurri, quindi, potranno affidarsi ancora al loro bomber e idolo assoluto.

Inter, le prospettive sul mercato

Una volta sistemata la questione relativa ai rinnovi, almeno dal punto di vista pratico, si passerà alle trattative di calciomercato per cercare di rendere la rosa ancora più competitiva rispetto alle ultime stagioni. La situazione finanziaria, però, impone ancora una volta la necessità di cedere e generare plusvalenze per poi reinvestire quel denaro nel mercato in entrata.

L’Inter spera di racimolare il più possibile da alcuni calciatori che ha mandato a giocare in prestito in giro per l’Italia e l’Europa senza toccare calciatori importanti dell’attuale rosa. In questo momento, però, l’unico e vero indiziato di lasciare il club nerazzurro in estate è Denzel Dumfries.

Mercato Inter, la situazione di Dumfries

L’olandese ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, ma le trattative per il rinnovo si sono bloccate ormai da tempo a causa delle eccessive richieste del calciatore. Difficile pensare, quindi, che si possa arrivare ad un compromesso e quindi ad un rinnovo che, al momento, sembra molto improbabile. L’intenzione dell’Inter, quindi, è quello di cedere Dumfries per non perderlo a zero tra un anno.

Non sono arrivate al momento offerte ufficiali, ma dopo l’Europeo in Germania potrebbe aprirsi qualche scenario interessante. Qualora Dumfries dovesse essere ceduto sono tre i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per sostituirlo. Si tratta di Holm dell’Atalanta, Sugawara dell’Az Alkmaar e Manuel Lazzari della Lazio.