Posso venire da voi? Mi sono liberato gratis | Jorginho chiama la Lazio: affare a 0 per sostituire Kamada

La Lazio può rinforzarsi con un parametro zero, Jorginho fa da intermediario, gioca nell’Arsenal e può essere un nome congeniale al gioco di Igor Tudor

Ciò che sta succedendo in casa Lazio ha dell’incredibile. Dopo l’ottima gestione negli ultimi due mesi di questo campionato da parte di Igor Tudor, il settimo posto e la qualificazione in Europa League, la permanenza del tecnico è stata messa in discussione. Pesa una visione non condivisibile sul mercato, inerente ad alcuni investimenti fatti dai biancocelesti che non convincono il mister.

Rovella e Cataldi sono finiti ai margini della rosa e sui due centrocampisti la Lazio puntava molto, in particolar modo il primo su cui vige l’obbligo di riscatto con il Monza al momento della firma del contratto avvenuto la scorsa estate.

Tanti cambiamenti sono previsti sulla trequarti, con Felipe Anderson, Pedro e Luis Alberto che lasceranno Formello. Certo della conferma il giapponese Kamada, rigenerato dallo stesso Tudor, e Mattia Zaccagni che ha rinnovato.

Il direttore sportivo Fabiani è alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Castellanos, con Ciro Immobile che non è certo di restare dato che è stato relegato in panchina. Per lui si avanza l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita con una ricca offerta economica come stipendio.

Un colpo a parametro zero per la Lazio, arriva dalla Premier League

Un possibile nuovo acquisto a parametro zero può essere invece quello di Mohamed Elneny che non ha rinnovato con l’Arsenal. I Gunners si sono arresi per il secondo anno di fila al Manchester City in un testa a testa per la conquista della Premier League e vogliono fare diversi cambiamenti nel proprio organico.

Come compagno di squadra ha avuto in questa stagione Jorginho che potrebbe fare da intermediario, suggerendo a Elneny di trasferirsi in Serie A e nella Capitale dove potrebbe avere il giusto spazio tra campionato ed Europa League.

La Lazio che verrà, il mercato parte dopo la scelta dell’allenatore

Si attendono nelle ultime ore sviluppi riguardo alla panchina della Lazio, tassello fondamentale poi per imbastire le trattative nel mercato estivo. I tifosi sperano che la rosa sia rinforzata e che si possa tornare a competere per un posto in Champions come è capitato molto spesso nell’ultimo decennio.

Molto dipenderà dalla volontà del patron Claudio Lotito di fare degli investimenti cospicui in tal senso, tenendo sempre i bilanci in equilibrio.