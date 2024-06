Friedkin imbufaliti, annunciato il cambio in panchina | “Nessun interesse per la Roma, solo parole al vento”

Il cambio in panchina è stato resto noto nelle scorse ore. I Friedkin non l’hanno presa bene. Proferite parole contro la Roma.

Chiusosi ufficialmente con la vittoria esterna della Fiorentina sul campo dell’Atalanta nel recupero della 29esima giornata, il campionato di Serie A 2023-2024 è stato messo in archivio da tutte le squadre le quali, in attesa di tornare in campo nei prossimi mesi, hanno già iniziato a studiare con grande attenzione quelle che potrebbero essere le mosse da atturare in estate in sede di calciomercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

E tra le società messesi all’opera fin da subito c’è sicuramente la Roma della famiglia Friedkin che, terminato in sesta posizione il campionato, guarda alla prossima annata col chiaro intento di riconquistare un posto in Champions League mancante ormai all’ombra giallorossa del Colosseo dalla stagione 2018-2019.

Una stagione, quella, in cui i capitolini vennero eliminati agli ottavi di finale della massima competizione continentale dal Porto di Sergio Conceicao, che ribaltò il 2-1 conquistato all’Olimpico dalla Lupa il 12 febbraio 2019 vincendo per 3-1 la gara di ritorno disputata al do Dragao il 6 marzo seguente.

Da lì in poi, pur restando sempre in Europa, la Roma non ha infatti più assaporato il piacevole gusto di una sfida di Champions League che, sfumata quest’anno anche a causa del mancato quinto posto dell’Atalanta, verrà chiaramente messa in cima alla lista degli obiettivi da conquistare a tutti i costi l’anno prossimo dagli uomini di Daniele De Rossi.

Roma, che risalita da gennaio: giallorossi passati dal nono posto con Mourinho al sesto con De Rossi

Legatosi ufficialmente alla Roma lo scorso 16 gennaio nelle nuove vesti di allenatore, Daniele De Rossi è riuscito nell’arduo compito di rigenerare e rinvigorire un gruppo che sotto la guida di José Mourinho aveva purtroppo smarrito la retta via.

Scivolati in nona posizione in seguito alla sconfitta di San Siro contro il Milan del 14 gennaio e quindi ben distanti dalle zone europee della classifica, al gruppo capitolino serviva uno scossone in grado di garantire, senza nulla togliere all’esperienza e alla competenza del tecnico portoghese, nuova linfa e rinnovata consapevolezza nei propri mezzi. Due elementi, questi, che, uniti alla grinta e alla determinazione di De Rossi, hanno permesso alla squadra di risalire la graduatoria e di sfiorare, nonostante il sesto posto finale, la qualificazione in Champions League.

Mourinho firma per il Fenerbahçe: il tecnico portoghese conferma di non voler nessun giocatore della Roma

Esonerato dalla Roma lo scorso 16 gennaio e sostituito nel giro di poche ore da Daniele De Rossi, José Mourinho è, da qualche ora a questa parte, il nuovo allenatore del Fenerbahçe. Un’avventura, questa in Turchia che scatterà ufficialmente il prossimo 1 luglio, della quale il tecnico lusitano ha ovviamente parlato nella conferenza stampa di presentazione tenutasi nelle scorse ore.

Una conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi, ai quali sarà legato almeno fino al 2026, in cui il classe ’63 ha fatto menzione anche del suo recente passato alla Roma dalla quale, come da lui precisato, non vuole acquistare nessun giocatore: “Non ho chiesto nessun giocatore della Roma, non è giusto. Quello che dobbiamo fare adesso è fare il nostro lavoro con calma“.