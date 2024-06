Abbiamo comprato uno scherzo del destino | Milan, UFFICIALE il nuovo bomber: era il meno pronosticabile

Per il ruolo di nuovo numero 9 il Milan sceglie un profilo che non era pronosticabile, la scelta a sorpresa di Furlani spiazza tutto l’ambiente rossonero

Il Milan è al lavoro per consegnare a Fonseca il miglior parco giocatori possibile per andare oltre al secondo posto in classifica con cui Pioli ha concluso il campionato. La Champions è una competizione in cui i rossoneri vogliono fare bene, superando il nuovo girone eliminatorio che vedrà più partite da affrontare e che consentirebbe al club lombardo di andare avanti nel trofeo in cui sono stati raggiunte le semifinali solo un anno fa.

Il primo acquisto potrebbe essere a centrocampo e riguardare Fofana che ha manifestato la volontà di non rinnovare con il Monaco. I rossoneri possono assicurarsi le sue prestazioni per circa 20 milioni e avere un jolly in più nella mediana.

In difesa c’è da sopperire all’emergenza avuta nel periodo invernale e da trovare un sostituto degno in caso di partenza di Theo Hernandez che è finito nel mirino del Bayern Monaco, disposto a offrire fino a 40 milioni per il transalpino.

Ma il nodo da sciogliere principale riguarda il sostituto di Olivier Giroud che lascia un’eredità pesante al centro dell’attacco e che è stato in grado di rompere la maledizione della maglia numero 9 con una prolificità realizzativa che a Milano non si vedeva dai tempi di Filippo Inzaghi.

Dalla Nazionale italiana al Milan, ecco il possibile numero 9 rossonero

Sono tre i nomi in lizza ma nelle ultime ore avanza l’ipotesi di una promozione anticipata di uno dei migliori prospetti della Primavera rossonera come Camarda. La punta è protagonista anche nell’Europeo Under 17 con la maglia dell’Italia.

Gli azzurrini hanno conquistato il pass per la finale battendo la Danimarca e si giocheranno il titolo contro il Portogallo, con il giovane talento cresciuto nella cantera rossonera come principale terminale offensivo.

Ma può un n.9 muoversi così? Al 72esimo? Da sotto-età? pic.twitter.com/Btpq8NCpTi — Filip (@Fillix9) June 2, 2024

Fonseca conosce molto bene Jonathan David, sarà lui a vestire la maglia del Milan?

Questa soluzione non è da escludere, soprattutto se dovessero essere ritenuti non all’altezza i profili di Serhou Guirassy e di Jonathan David che sono i principali indiziati a succedere a Giroud.

In particolar modo quest’ultimo è stato allenato proprio da Fonseca che ne conosce i movimenti e che lo ha valorizzato dato che è stato tra i bomber più prolifici della Ligue 1, dietro solo ai colossi del PSG.