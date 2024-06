Tu con la Juve hai chiuso | Allegri pugnalato due volte: ora gli vendono anche il pupillo

Adesso che non è più l’allenatore, un giocatore della Juventus è vicino alla cessione, era uno dei pupilli di Max Allegri

Con il cambio di allenatore alcuni giocatori che erano funzionali al gioco di Max Allegri potrebbero lasciare la Juventus. Thiago Motta non adotterà il 3-5-2 su cui ha fatto riferimento il tecnico livornese nel campionato concluso al terzo posto ma i bianconeri torneranno alla difesa a tre, con un centrocampo composto da trequartisti e giocatori di qualità che assisteranno Dusan Vlahovic in fase realizzativa.

Il nome di Adrien Rabiot è prioritario nello scacchiere tattico e il suo rinnovo è da trovare al più presto. Questa è una prerogativa delle ultime ore per Cristiano Giuntoli, consapevole delle doti e dell’esperienza internazionale del francese.

Il Bayern Monaco sarebbe interessato a fare una proposta all’incursore transalpino. I bavaresi sono intenzionati a fare di nuovo la spesa in Serie A dato che hanno messo nel mirino anche Theo Hernandez del Milan per la fascia.

Al fianco di Rabiot la Juventus vorrebbe avere Teun Koopmeiners ma per arrivare al forte centrocampista dell’Atalanta servirà una cessione che possa far entrare nelle casse del club una cifra importante poi subito da reinvestire per convincere Percassi a lasciar partire l’olandese.

Per arrivare a Koopmeiners la Juventus è pronta a cedere un pupillo di Allegri

Cessione che potrebbe essere quella di Weston McKennie, rimasto alla Juventus questa stagione e tra le note migliori nella mediana con ben sette assist forniti. L’americano ha attirato le sirene della Premier League, che lo seguono con grande interesse. Su tutti c’è l’Aston Villa del DS Monchi, che è pronta ad offrire fino a 35 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

Nella trattativa potrebbe essere inserito anche il cartellino di Douglas Luiz, ma l’ipotesi non sembra scaldare troppo Giuntoli che vorrebbe approfittare della situazione per avere maggiori disponibilità finanziarie per bussare alle porte dell’Atalanta.

Le seconde linee saranno importanti per il turnover, Motta vuole una rosa ampia

Un altro giocatore su cui punterà forte Thiago Motta è Fagioli, rientrato subito in forma dopo la squalifica per calcio scommesse tanto da essere convocato da Spalletti per le amichevoli che anticipano la partecipazione della Nazionale italiana agli Europei.

In questo modo tre titolari di livello sarebbero a disposizione del mister che studia anche le seconde linee, necessarie per fronteggiare le tante competizioni a cui prenderà parte la sua squadra dopo il ritiro estivo.