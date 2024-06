Marotta, nuovo sisma societario: il presidente se ne lava le mani | “L’Inter non la voglio”

L’imprenditore senza peli sulla lingua ammette di non volerne avere a che fare: “Mio padre mi aveva messo in guardia. No, grazie”

Il fondo californiano Oaktree Capital è pronto a entrare nel vivo della gestione dell’Inter. Nelle prossime ore verrà ufficialmente annunciata la composizione del nuovo CdA e verrà inoltre svelato il nome del nuovo presidente del club nerazzurro.

La “cerimonia” è prevista per il 4 giugno alle ore 10 all’Hotel Palazzo Parigi. Il nuovo CdA continuerà a essere composto da 10 membri, con la possibile riconferma di Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta, Amedeo Carassai e Carlo Marchetti.

A loro si aggiungeranno Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri e Carlo Ligori. Da valutare ancora gli ultimi due profili. Tra questi nomi, quelli di cui si vociferava potessero accettare il ruolo di presidente erano Marchetti e Carassai, troppo impegnati però nelle loro attività lavorative.

Zanetti si era proposto, ma Oaktree avrebbe preferito che a ricoprire il ruolo fosse un italiano. Intanto, oltre ai nomi sopra citati, ci sarebbe anche un altro possibile nome, quello di Gerardo Braggiotti, noto banchiere interista.

Che fine ha fatto Zhang?

Ma di Steven Zhang si sa qualcosa? Quel che è molto probabile è che il cinese non tornerà in Italia. Non sarebbe ovviamente una scelta di cuore, ma per questioni di affari. Il 32enne infatti non avrebbe solo un debito insoluto con Oaktree.

Una sentenza della corte suprema di Hong Kong dell’aprile 2022 lo obbliga a restituire 320 milioni di euro alla China Construction Bank, posseduta per il 59,31% dal fondo sovrano China Investment Corporation. La banca ha chiesto al Tribunale civile di Milano di obbligare l’Inter a riconoscere a Zhang uno stipendio, in modo da poterlo pignorare.

Il consiglio di papà

Il club nerazzurro è quindi passato dalle mani della famiglia Zhang a quella della di Oaktree Capital Group. Ancor prima che si arrivasse a questa conclusione però, era emersa la possibilità che a rilevare la società nerazzurra fosse Essilorluxottica di Leonardo Del Vecchio.

Leonardo Maria Del Vecchio, Chief strategy officer della stessa EssilorLuxottica e attuale presidente di Rayban, ha rilasciato un’intervista ad Affari e Finanza. Il 29enne, figlio dell’imprenditore più ricco d’Italia, ha dichiarato: “Fu mio padre stesso a mettermi in guardia dal comprare squadre di calcio. Perciò no, grazie, non sono interessato all’acquisto nonostante ritenga che il calcio sia un orizzonte di grande interesse per creare partnership di valore”.