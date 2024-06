Non è mai gratis: dovevamo pagargli lo stipendio | UFFICIALE: il Milan rinuncia a tutto

Il club rossonero vede sfumare un obiettivo di mercato che piaceva già durante la scorsa sessione invernale.

Le ultime settimane, o forse per meglio dire mesi, dei tifosi del Milan sono state davvero pesanti. Prima le eliminazioni dalle Coppe in cui era impegnato che hanno fatto sfumare le uniche possibilità di portare a casa un trofeo, poi la sconfitta nel derby che ha ufficializzato il ventesimo Scudetto dell’Inter e la conseguente seconda stella.

I tifosi rossoneri, che ormai avevano scaricato Stefano Pioli da diverso tempo, si aspettavano almeno di veder riacceso l’entusiasmo attraverso la scelta del nuovo allenatore che avrebbe dovuto caricare l’ambiente. Conte, De Zerbi, Thiago Motta erano i prescelti della maggior parte dei sostenitori milanisti.

La società, invece, dopo aver sondato in passato Julien Lopetegui è andata diritta su Paulo Fonseca che dovrebbe firmare a breve un biennale, con opzione per il terzo anno, a 2.5 milioni di euro netti a stagione. Una scelta che continua a far discutere e che i tifosi del Milan continuano a criticare e a non vedere di buon occhio.

Sarà il campo, come al solito, a parlare, ma Fonseca non sembra essere il profilo di cui il Milan avrebbe avuto bisogno in questo momento per scuotere un ambiente assai depresso dopo le difficoltà degli ultimi tempi. Come se non bastasse, nonostante la mancanza di debiti, un bilancio in attivo e una situazione economico-finanziaria tra le migliori in Italia, si continuano a susseguire le voci circa una possibile partenza eccellente.

Milan, i tifosi temono la cessione di Theo

Il calciatore che sembra avere maggiori richieste è Theo Hernandez. Il terzino sinistro piace al Bayern Monaco che sarebbe pronto ad offrire circa 80 milioni di euro per assicurarselo. A quelle cifre sarà difficile dire no per i dirigenti del Milan. I tifosi, però, sono già sul piede di guerra e difficilmente accetterebbero un altro smacco di tale portata.

Ora, però, sperano almeno in un mercato estivo in entrata che possa migliorare davvero la rosa e renderla maggiormente competitiva rispetto alla stagione appena terminata. Un attaccante, un centrocampista di contenimento ed un centrale di difesa sono gli obiettivi dichiarati della società di Via Aldo Rossi.

Mercato, Kelly ha già un accordo con il Newcastle

Per quanto riguarda il centrale di difesa, intanto, è appena sfumato uno degli obiettivi rossoneri nel mercato invernale. Si tratta di Lloyd Kelly che, dopo ben cinque stagioni al Bornemouth non ha trovato l’accordo per il rinnovo e partirà quindi a parametro zero. Il Newcastle è stato il club che si è mosso prima di tutti ed in maniera più convinta.

Kelly, infatti, pare abbia già un accordo con i Magpies che ufficializzeranno il suo arrivo nel prossimo mese di Luglio. Oltre al Milan anche la Juventus aveva fatto un pensierino sul difensore inglese, ma alla fine, come detto, Lloyd resterà in Inghilterra e comincerà una nuova avventura.