Aiutaci, siamo in difficoltà | De Laurentiis chiama Jorginho: chiesto il favore dell’estate 2024

Il patron del Napoli chiama l’ex regista per spronare un suo attuale compagno di squadra a firmare per i partenopei

Il Napoli è pronto a inaugurare l’era targata Antonio Conte. Raggiunto l’accordo con l’ex allenatore di Inter e Juventus che torna in Serie A con il compito di riportare risultati ed entusiasmo in un ambiente demotivato e deluso da una stagione molto negativa, conclusa al decimo posto in classifica e con l’esclusione dalle prossime coppe europee.

Il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha trattato a lungo con il mister ed è riuscito a convincerlo a sposare il progetto azzurro che necessita di una guida tecnica adeguata alla storia recente del club e di una svolta.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo doveva andarsene e invece sarà confermato come terzino. Stesso discorso, a sorpresa, potrebbe riguardare anche il bomber nigeriano Victor Osimhen, pronto a fare coppia con Romelu Lukaku che sarà scelto come rinforzo in attacco.

Il centravanti belga ha dato il suo meglio in carriera quando è stato allenato da Antonio Conte e per rilanciarsi è pronto a tornare per la terza stagione di fila in Serie A, cambiando di nuovo casacca e trasferendosi in Campania.

In mezzo al campo può arrivare un giocatore dell’Arsenal

Un altro rinforzo potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri guarderebbero all’Arsenal dove gioca Emile Smith Rowe, 23enne centrocampista offensivo che potrebbe fare al caso del club del presidente De Laurentiis.

Il trequartista classe 2000 e compagno di squadra dell’ex Napoli Jorginho non ha trovato molto spazio in mezzo al campo di Mikel Arteta nella stagione in corso che ha visto i biancorossi sfiorare la vittoria del titolo, poi alzato dal Manchester City.

Il mercato sarà concordato con Antonio Conte, sinergia totale con il mister

Il centrocampo del Napoli sarà privo di un giocatore d’esperienza come Piotr Zielinski che non ha rinnovato il contratto e ha già trovato un accordo di massima con l’Inter, dove si trasferirà dal primo di luglio.

Sono previsti diversi cambiamenti nella rosa con innesti che avverranno su indicazioni di Conte che ha intenzione di intervenire in prima persona per delineare i profili funzionali per il suo gioco che dovrebbe convergere verso una difesa a tre e l’utilizzo di due esterni in grado di fare le due fasi.