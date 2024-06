Goditi l’Europeo perchè dopo sei senza squadra | Il top azzurro scaricato dal tecnico: sono incompatibili

Il top dell’Italia è stato scaricato dal tecnico. Giocherà Euro 2024, ma il futuro è incerto. Uno scenario che nessuno avrebbe mai immaginato.

Fermata sullo 0-0 dalla Turchia di Vincenzo Montella nell’amichevole di martedì sera giocata allo Stadio Dall’Ara di Bologna, l’Italia di Luciano Spalletti si appresta a ospitare, domenica sera ad Empoli, la Bosnia ed Erzegovina di Savo Milosevic nella seconda e ultima amichevole prima dell’inizio di Euro 2024.

Una sfida, quella contro Dzeko e compagni in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Castellani, che gli Azzurri proveranno ovviamente a vincere non solo per far felici tifosi e addetti ai lavori, ma anche per automotivarsi a dovere in vista della partenza per l’Europeo che, com’è noto, si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Una manifestazione, quella che inzierà venerdì prossimo col match inaugurale tra i padroni di casa e la Scozia in programma all’Allianz Arena alle 21.00, in cui l’Italia sarà chiamata a difendere con le unghie e con i denti il titolo di campione d’Europa conquistato tre anni fa a Wembley grazie alla vittoria in finale contro l’Inghilterra.

Confermarsi sul tetto del continente per la seconda volta consecutiva sarà sicuramente complicato, vista la forza e la qualità di squadre come Inghilterra appunto, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Olanda e Belgio, ma gli uomini di Luciano Spalletti hanno certamente tutte le carte in regola per poterci provare fino in fondo. Spetterà come sempre al campo l’ultima parola.

Euro 2024, Italia nel girone B con Albania, Spagna e Croazia

Inserita in un girone non semplicissimo, quello B, comprendente anche Albania, Spagna e Croazia, l’Italia di Luciano Spalletti è pronta a volare in Germania per difendere il titolo di campione d’Europa conquistato meritatamente tre anni fa a Wembley.

Un’avventura, quella in terra tedesca, che, com’è noto ormai da tempo, per gli Azzurri inizierà sabato 15 giugno con la sfida contro l’Albania di Sylvinho in programma al Signal Iduna Park di Dortmund alle 21.00. Rispettivamente giovedì 20 alle 21.00 a Gelsenkirchen e lunedì 24 sempre alle 21.00 a Lipsia, invece, le successive due sfide contro Spagna e Croazia.

Luis Enrique scarica Donnarumma: il numero uno dell’Italia non sarà più titolare al Psg

Titolare inamovibile dell’Italia di Luciano Spalletti che esorodirà a Euro 2024 sabato prossimo contro l’Albania, Gianluigi Donnarumma potrebbe non essere più, a partire dalla prossima stagione, la prima scelta del tecnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique.

Stando infatti a quanto riportato dal quotidiano sportivo francese, L’Equipe, il tecnico spagnolo dei parigini avrebbe iniziato a far comprendere all’ambiente di voler affidare la difesa della porta della sua squadra al neo arrivato russo, Matvej Sefanov che, capace di giocare bene coi piedi e di impostare il gioco da dietro, potrebbe presto soffiare il posto all’estremo difensore italiano il quale, al contrario, com’è purtroppo noto, non eccelle in queste due situazioni. Ad ogni modo è ancora presto per tracciare scenari, ne sapremo certamente di più al termine dell’Europeo.