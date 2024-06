De Rossi ha trovato il suo Aguero: eredita la 90 di Lukaku | Affare concluso in 5 minuti

La squadra giallorossa è alla ricerca del nuovo centravanti dopo l’addio alla punta belga che non è stata riscattata.

Nelle ultime ore si è capito che il suo nome sarà al centro di trattative e chiacchiere di mercato anche in questa, ennesima estate. Come ormai succede dal 2021, infatti, Romelu Lukaku sembra essere ancora una volta al centro del calciomercato italiano che si incrocia con quello inglese e con un Chelsea che vorrebbe liberarsene una volta per tutte.

Napoli e Milan sembrano essere le ultime squadre interessate. Di certo, almeno fino al momento, però, c’è che il belga non giocherà a Roma, squadra in cui ha militato nella stagione appena trascorsa e per cui ha realizzato ben 21 reti tra tutte le competizioni. Un bottino importante che però non è bastato a convincere i giallorossi a riscattarlo dal Chelsea.

La squadra capitolina, che ha rinunciato a Lukaku e dovrà fare a meno anche di Azmoun in vista della prossima stagione, dovrà mettersi necessariamente alla ricerca di un’altra punta che possa diventare il nuovo numero nove della squadra.

Daniele De Rossi vuole puntare forte su Tammy Abraham, rientrato nel finale di stagione dopo quasi un anno e la tragica rottura del crociato del maggio 2023, ma l’inglese non sembra dare le giuste garanzie, tecniche e realizzative, e quindi dovrà essere affiancato da un’altra punta, visto che anche Belotti e Shomurodov, che rientreranno dai rispettivi prestiti, non fanno parte dei piani del club.

Mercato, la Roma su un gioiello turco

L’ultimo nome sul taccuino del nuovo ds Fulgini, intanto, è di quelli che stuzzicano le fantasie di tutti i tifosi, anche se la concorrenza è altissima soprattutto a causa dell’interesse di alcuni club di Premier League. Parliamo di Semih Kılıçsoy, giovane promessa del calcio turco che piaceva anche a Napoli e Juventus, ma che, come detto, sembra avere un futuro inglese, con Tottenham, Arsenal e Manchester United interessati a lui.

Classe 2005, il ragazzo nato ad Istambul, ha giocato nell’ultima stagione nel Besiktas, dove è cresciuto e ha debuttato in prima squadra a 17 anni. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale della Turchia, dall’Under 14 all’Under 21, è diventato protagonista anche a livello internazionale, segnando un gol all’Italia Under 21.

Roma, Montella potrebbe essere tuo alleato

Con 12 gol e 3 assist in 35 presenze nella Superlig, Kılıçsoy è considerato uno dei gioielli del calcio turco, apprezzato anche dal capitano della Nazionale Hakan Calhanoglu che ha speso parole importanti per lui. Descritto come un attaccante dinamico e tecnico, sa usare entrambi i piedi e si ispira a Sergio Agüero. Dopo Yildiz e Arda Guler, quindi, un altro giovanissimo talento turco in vetrina.

Bektaş Demirtaş, consulente di mercato, lo ha paragonato addirittura a Gerd Müller, stimando il suo valore di mercato attorno ai 50 milioni di euro. La sua carriera sembra destinata a decollare ulteriormente in Inghilterra, con il grande calcio europeo che lo attende e la vetrina di Germania 2024 che poterlo mettere ulteriormente in mostra. La Roma, però, vorrebbe tentare il colpo e spera che Montella, suo ct. in Nazionale, possa esercitare pressioni positive sul ragazzo per fargli scegliere la Capitale.