Terremoto Leao: opposto con forza al nuovo acquisto ! Non vuole essere la seconda stella

Leao si oppone all’acquisto di un top player per l’attacco del Milan, vuole continuare ad essere lui la stella del reparto offensivo rossonero

Il Milan si trova a dover risolvere il problema del numero 9. Olivier Giroud ha avuto il merito di rompere la maledizione della punta centrale, non prolifica dai tempi di Pippo Inzaghi. Il bomber francese è stato prezioso nelle ultime annate con reti pesanti e con un lavoro importante a sostegno della squadra. Adesso che ha lasciato i rossoneri, per chiudere la carriera negli Stati Uniti, il club deve trovare sul mercato una punta da doppia cifra.

Sono diversi i nomi che si sono fatti nelle ultime settimane. L’arrivo che sembra quasi certo di Fonseca in panchina, al posto di Stefano Pioli, fa propendere verso la scelta di Jonathan David che il nuovo mister ha allenato la passata stagione con il Lille.

Restano forti anche le quotazioni che vedono Serhou Guirassy vestire la maglia rossonera. Il centravanti guineano è stato grande protagonista in Bundesliga nella splendida stagione disputata dallo Stoccarda che ha chiuso al secondo posto in classifica e davanti anche al Bayern Monaco.

Ma il primo obiettivo resta Joshua Zirkzee. Un attaccante atipico e con caratteristiche diverse rispetto a Giroud ma con numeri da potenziali fuoriclasse che ha lasciato intravedere nella sua prima stagione in Italia a Bologna.

Il Milan continua a insistere per avere Zirkzee ma il Bayern prende tempo

La clausola per acquistare Zirkzee è di 40 milioni. Il giocatore sarebbe propenso alla destinazione milanese ma c’è da convincere il Bayern, club proprietario del cartellino, che sta pensando di valutarlo nel ritiro estivo dato l’arrivo in panchina di Kompany.

Il Milan avrebbe intenzione di chiudere prima possibile e di non arrivare ad agosto con ancora un attaccante di livello da acquistare. Le cifre rappresentano un problema relativo dato il buono stato di salute della proprietà rossonera.

Leao e il possibile pessimo rapporto con Zirkzee, ecco perché

Rafael Leao non sembra molto disposto ad avere come compagno di squadra Zirkzee dato che quest’ultimo rischierebbe di accentrare su di lui le attenzioni mediatiche che sono state riversate sul talento portoghese che non sarebbe più l’unica stella dell’organico.

Leao che è chiamato alla stagione della consacrazione definitiva dopo alti e bassi a livello di prestazioni, seppur i numeri siano in crescita costante e tutti dalla sua parte. E chissà se avere Zirkzee in squadra possa incentivarlo a fare meglio.