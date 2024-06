Fonseca? Preferisco giocare per la salvezza | “Zorro” ha fatto la prima vittima: addio Milan

Uno degli obiettivi di mercato del Milan, in vista della prossima stagione, sembra essere definitivamente sfumato.

I dubbi sono definitivamente volati via nelle ultime due settimane e dopo i tanti nomi fatti sembra ormai certo che sulla panchina del Milan ci sarà Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese firmerà un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, da circa 2.5 milioni di euro netti a stagione.

L’ex allenatore della Roma ha appena risolto il contratto che lo legava ai francesi del Lille ed è pronto a diventare il successore di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. Ancora qualche giorno, quindi, e Fonseca sarà chiamato ad aprire il nuovo ciclo in casa Milan, con l’ufficialità e la presentazione che dovrebbe avvenire il prossimo 15 giugno.

Una scelta che non convince del tutto in casa rossonera. L’ambiente aveva bisogno forse di una scossa mentale e di entusiasmo dopo la stagione in chiaroscuro e gli ultimi pesanti risvolti legati alla contestazione della Curva Sud e l’addio di Pioli, ma soprattutto dopo i sei derby consecutivi persi e l’ultimo che ha consegnato lo Scudetto e la seconda stella all’Inter, proprio in casa del Diavolo.

Ed è proprio per queste ragioni che i tifosi del Milan si aspettavano un nome più altisonante, più convincente, più in linea con le ambizioni che dovrebbe avere una squadra dal blasone dei rossoneri. Conte, De Zerbi, Thiago Motta: erano questi i nomi che si aspettavano i milanisti che invece dovranno accontentarsi di Fonseca.

Mercato Milan, la priorità resta un attaccante

L’allenatore portoghese è un bravo tecnico, con idee brillanti e sa valorizzare la fase offensiva della propria squadra, i giovani e i calciatori d’attacco. Di contro, però, non ha mai convinto per quel che riguarda la fase difensiva, le sue rose tendono a soffrire i troppi infortuni durante una stagione, ma soprattutto non ha mai avuto quel polso e quel carattere forte che ora sarebbe stato utile in casa Milan.

Ma tant’è. Fonseca sarà il nuovo allenatore del Diavolo ed ora i tifosi sperano che la società faccia almeno un ottimo mercato per rinforzare la squadra e colmare il gap con i cugini dell’Inter dal punto di vista della qualità e della competitività della rosa. L’obiettivo numero uno è da tempo un nuovo attaccante che prenderà il posto del partente Giroud.

Attacco, il Milan forte su Zirkzee. No a Zapata

Nelle ultime ore si è parlato insistentemente di Joshua Zirkzee e del fatto che il Milan abbia comunicato al Bologna di voler pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro presente nel contratto della punta olandese. Il calciatore vuole i rossoneri ed ora resta solo da sciogliere il nodo relativo alle commissioni chieste dal procuratore dell’attaccante.

In passato si era fatto anche il nome di Duvan Zapata per l’attacco del Milan. Il colombiano, però, a detta anche del suo procuratore, Fernando Schena, non ha intenzione di lasciare il Torino e dovrebbe restare in granata. La società torinese, inoltre, ha già rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro del Cruz Azul che continua a premere per acquistare l’ex bomber dell’Atalanta.