Conte ordina, De Laurentiis esegue | Il patron azzurro chiude l’affare: firma prima di Euro 2024

De Laurentiis chiude l’affare per il giocatore richiesto dal neo tecnico del Napoli, Antonio Conte. Firma sul contratto prima di Euro 2024.

Annunciato ufficialmente nelle scorse ore l’arrivo in panchina di Antonio Conte, il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis ha iniziato a pianificare la stagione 2024-2025 che, si spera, possa riservare soddisfazioni a una squadra rimasta quest’anno clamorosamente fuori dall’Europa dopo lo scudetto conquistato meritatamente appena un anno fa.

Uno scudetto, scucito dal petto nel giro di pochi mesi, che gli azzurri proveranno chiaramente a riconquistare già a partire dalla prossima stagione che, com’è noto ormai da diverse settimane, scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Una stagione, alla quale i partenopei si affacceranno dopo un periodo di preparazione sicuramente intenso agli ordini del tecnico salentino, in cui per la prima volta da 15 anni a questa parte non saranno protagonisti in competizioni europee.

A causa del decimo posto in graduatoria conquistato quest’anno con appena 53 punti, Osimhen e compagni saranno infatti costretti a concentrare i propri sforzi e le proprie energie su Serie A e Coppa Italia che, a differenza di quanto fatto nell’annata appena conclusasi, dovranno quasi obbligatoriamente essere onorate fino alla fine.

Napoli, è iniziata l’era Conte: De Laurentiis al lavoro per accontentare il tecnico salentino

Legatosi ufficialmente al Napoli poche ore fa, Antonio Conte avrebbe già presentato al presidente, Aurelio De Laurentiis una lista contenente i nomi di vari giocatori che potrebbero fargli sicuramente comodo nel corso della sua prima stagione all’ombra del Vesuvio.

Una lista, in cui si mormora sia presente anche il nome di Romelu Lukaku, per la quale il patron azzurro si sarebbe messo immediatamente al lavoro pur di accontentare quanto prima il grintoso allenatore leccese, al quale spetterà l’arduo ma non impossibile compito di riportare in alto la sua squadra.

Napoli, occhi su Buongiorno: De Laurentiis a Torino per trattare il difensore granata

Desideroso di tornare a competere per lo scudetto dopo la disastrosa stagione 2023-2024, il patron del Napoli, Aurelio De Lurentiis avrebbe iniziato a muoversi in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa azzurra che tra qualche settimana passerà ufficialmente nelle mani di Antonio Conte.

Una rosa, il cui primo reparto da rinforzare è certamente quello difensivo, la quale, stando a quanto riportato dal Mattino, potrebbe presto essere ampliata dall’arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino. Un difensore maturo ed esperto, il granata, che il numero uno del club campano è pronto a portare alle pendici del Vesuvio con un’offerta al presidente Cairo da ben 40 milioni di euro.