Thiago Motta ha scelto il suo muro: non sarà Calafiori | Contattato d’urgenza il club capitolino

Il nuovo allenatore della Juventus sarà ufficiale tra pochi giorni. Intanto sta già programmando il mercato.

Ormai è soltanto una questione di ultimi dettagli da limare e mettere a punto e poi si aspetteranno soltanto le firme e i comunicati. A meno di clamorosi colpi di scena, però, Thiago Motta diventerà il nuovo allenatore della Juventus e nei prossimi giorni, al massimo settimane si passerà all’annuncio ufficiale.

Dopo mesi di incontri segreti e corteggiamenti di cui erano più o meno tutti a conoscenza, l’ormai ex allenatore del Bologna ha accettato la proposta di Cristiano Giuntoli e farà il grande salto di qualità dopo aver fatto grandi cose a La Spezia, prima, e con i felsinei poi.

Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, però, Thiago Motta sta già lavorando per la Juventus ed è a stretto contatto con Cristiano Giuntoli che si occupa della parte sportiva e sarà il plenipotenziario del prossimo mercato bianconero. I due hanno parlato di obiettivi e profili adatti alla Juve che ha in mente l’italo-brasiliano.

Michele Di Gregorio, portiere del Monza che tanto bene ha fatto in queste due stagioni di Serie A, sembra essere ormai il primo acquisto della gestione Thiago Motta e per il suo arrivo manca davvero pochissimo. L’obiettivo principale dei dirigenti bianconeri, poi, sarà quello di rinforzare il reparto di centrocampo, con uno o due acquisti di qualità che possano far fare il salto necessario alla squadra.

Mercato Juve, Koopmeiners resta il primo obiettivo

Il nome di Teun Koopmeiners continua ad essere quello in prima fila per la mediana della Juve, ma in tal senso va convinta l’Atalanta e poi bisognerà sborsare tantissimi milioni per il suo acquisto. Il secondo centrocampista arriverà soltanto se non si dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con il francese Adrian Rabiot che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

In attacco, invece, la situazione è chiara. La Juventus farà tornare alla base Soulé e poi comprerà qualcuno soltanto se dovesse uscire uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. In caso contrario saranno ancora loro due ad essere le stelle del reparto avanzato bianconero.

Mercato Juve, per la difesa spunta Mario Gila

Diverso il discorso per quanto riguarda la difesa. Qui la Juventus, anche se non dovesse partire Gleison Bremer, ha bisogno di almeno un nuovo elemento. Si passerà dalla difesa a tre di Allegri a quella a quattro di Thiago Motta ed il profilo ideale sarebbe un centrale che però sappia anche giocare sulla fascia e quindi fungere da terzino.

Non è un segreto che il desiderio principale di Cristiano Giuntoli, ma anche di Thiago Motta, resta Riccardo Calafiori. Il Bologna però sta facendo muro e vorrebbe tenerselo un altro anno in Emilia. Il ds juventino, quindi, si sta guardando intorno ed ha individuato nel profilo di Mario Gila quello ideale qualora non si dovesse sbloccare la situazione legata al difensore azzurro. Lo spagnolo della Lazio ha disputato una grande stagione ed ha attirato su di sé l’attenzione di molti club.