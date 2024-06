Tornatene da dove sei venuto, non ci servi | Marotta lo scarica all’istante: si è liberato di un peso

Beppe Marotta lo caccia immediatamente dall’Inter. Via tutti gli esuberi non rientranti nei piani di Simone Inzaghi. Tornerà a casa.

Terminato al primo posto con 94 punti il campionato 2023-2024, a più 19 sulla seconda posizione dei cugini del Milan, l’Inter di Simone Inzaghi ha rotto le righe nei giorni scorsi dandosi appuntamento al consueto ritiro estivo pre-campionato che servirà per prepararsi al meglio in vista della stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che scatterà il prossimo 17 agosto, in cui i nerazzurri non solo sfoggeranno orgogliosamente la seconda stella conquistata quest’anno, ma proveranno anche a confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva dopo la straordinaria cavalcata che ha portato alla vittoria di quel tricolore che in Viale della Liberazione mancava dall’annata 2020-2021.

Un tricolore, conquistato meritatamente grazie a 29 vittorie, sette pareggi e sole due sconfitte, al quale il Biscione è riuscito ad accostare altrettanto degnamente anche la Supercoppa Italiana, vinta in Arabia Saudita nel mese di gennaio grazie alle vittorie contro Lazio in semifinale e Napoli in finale.

Due trofei, lo Scudetto e la Supercoppa Italiana, messi quindi in bacheca a buon diritto dalla Beneamata la quale, volendo trovare delle macchie in una stagione ovviamente più che positiva, non è andata oltre gli ottavi di finale in Coppa Italia e Champions League, rispettivamente abbandonate a causa delle sconfitte contro Bologna e Atletico Madrid.

Marotta sfoltisce la rosa dell’Inter: via tutti gli esuberi

Messa in archivio la stagione 2023-2024 che, come detto, l’ha vista portare a casa Scudetto e Supercoppa Italiana, è tempo per l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta di iniziare a pensare alla rosa della squadra per la prossima stagione.

Una rosa, quella interista che verrà guidata ancora da Simone Inzaghi, dalla quale, com’è noto ormai da giorni, l’ex dirigente di Juventus e Sampdoria, è pronto ad allontanare tutti quegli elementi non rientranti nei piani del tecnico piacentino. Elementi come Marko Arnautovic, Alexis Sanchez e Joaquin Correa che, considerati esuberi dalla società, sarebbero già stati invitati a trovarsi una nuova sistemazione.

Inter, Correa non rientra nei piani: Marotta tenta la strada della rescissione

Prossimo a rientrare all’Inter dopo il fallimentare prestito all’Olympique Marsiglia, Joaquin Correa non dovrebbe essere confermato in nerazzurro per la prossima stagione. Chiaramente non rientrante nei piani di Simone Inzaghi, l’argentino dovrà trovarsi quanto prima una nuova sistemazione.

Le ipotesi più gettonate riguardano un possibile ritorno in Argentina tra le file di Estudiantes o River Plate con la pista Como raffreddatasi nelle scorse ore anche a causa dell’elevato ingaggio dell’ex Lazio e Sampdoria. E non è da escludere, quindi, come riporta Tuttosport, la strada che porta alla rescissione del contratto la quale, salvo clamorosi dietrofront, è quella che dovrebbe essere scelta a breve dall’amministratore delegato, Beppe Marotta.