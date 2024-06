Ti va di passare dall’altra parte del Tevere? | Dalla Roma alla Lazio: clamoroso tradimento in cottura

Nelle prossime settimane potrebbe esserci un clamoroso affare di mercato che scatenerebbe una polveriera inaudita nella Capitale.

Una delle rivalità più accese del nostro calcio, forse la più temuta e in un certo senso pericolosa che ha creato parecchi grattacapi alle istituzioni statali e calcistiche, è quella tra Roma e Lazio che continuano a spartirsi la supremazia territoriale e della Capitale.

In passato ci sono stati casi drammatici che hanno portato a morti allo stadio e a scontri violentissimi che hanno costretto anche a rinviare o sospendere degli incontri allo Stadio Olimpico tra i due club romani. Una rivalità accesissima che non ha mai accennato alcuna tregua.

Nella rivalità tra Roma e Lazio, però, c’è anche la parte bella e quella prettamente goliardica che dovrebbe prendere il sopravvento ed escludere odio e violenza. I cori, gli striscioni, gli sfottò innocenti e fini a sé stessi, gli insulti e le prese in giro agli sconfitti. Il derby della Capitale è anche questo e speriamo un giorno di poter dire che sia soprattutto questo.

Un odio calcistico innocente e senza doppi fini, quindi, che si trasferisce anche ai calciatori che passano dalla Roma alla Lazio, o viceversa, vestendo entrambe le maglie della Capitale. Un fenomeno molto conosciuto a Milano e Torino, ma assai meno a Roma dove i passaggi da una sponda all’altra del Tevere sono stati rarissimi e quasi mai in maniera diretta.

Roma, interesse per Luis Alberto

Nelle ultime ore, però, è spuntata un’idea che avrebbe del clamoroso e potrebbe diventare una delle poche eccezioni che conferma la regola di cui parlavamo poc’anzi. La Roma, infatti, sembra essersi interessata a portare in giallorosso un calciatore che lascerà quasi sicuramente la Lazio nelle prossime settimane, uno di quelli più amati negli ultimi anni in casa biancoceleste.

Parliamo di Luis Alberto che potrebbe lasciare la Lazio per circa 15 milioni, bonus compresi. Una cifra abbordabilissima, ma soprattutto relativamente bassa per un calciatore dall’enorme classe e qualità che ha dimostrato quanto in Italia possa fare ancora la differenza. Una cifra che non può essere superiore, sia per l’età del centrocampista, sia per la sua dichiarata voglia di andare via.

La Roma sta tentando si inserirsi nella trattativa tra Luis Alberto e l’Al-Duhail, compagine qatariota che però è ormai ad un passo dal definire l’acquisto dello spagnolo. Il club del Qatar si è mosso da tempo e ha già trovato da mesi l’accordo con il dieci biancoceleste che percepirà otto milioni di euro netti a stagione.

Uno stipendio da capogiro che ha convinto Luis Alberto a rompere con la Lazio e a rilasciare quelle dichiarazioni dopo Lazio-Salernitana di metà aprile che fecero infuriare il Presidente, Claudio Lotito. Anche il bacio alla maglia dopo il gol contro il Genoa a Marassi non ha cambiato la situazione e l’accordo tra l’Al-Duhail e Lotito potrebbe presto chiudersi per una cifra che si aggira attorno 10 milioni di euro più 5 di bonus.