I vostri soldi sono briciole per me | De Laurentiis, rifiuto in grande stile: resta con Conte

De Laurentiis rifiuta clamorosamente l’offerta e dice no alla cessione del giocatore. Resterà con Conte per riportare in alto il Napoli.

Rimasto tristemente fuori dall’Europa per la prima volta in 15 anni, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si appresta a scucirsi dal petto lo scudetto conquistato meritatamente lo scorso anno per consegnarlo ai neo campioni d’Italia dell’Inter di Simone Inzaghi.

Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, quella 2023-2024 dei partenopei, che, partiti col chiaro obiettivo di confermarsi in cima alla classifica per il secondo anno di fila, hanno invece fallito in tutte le competizioni alle quali hanno preso parte.

Fuori praticamente subito dalla lotta scudetto ed eliminati già agli ottavi di finale di Coppa Italia dal modesto Frosinone di Eusebio Di Francesco, capace di imporsi al Maradona col punteggio di 0-4, gli azzurri hanno poi mancato anche gli appuntamenti con la Supercoppa Italiana, sfumata in finale a causa della sconfitta contro l’Inter, e con i quarti di finale di Champions League, salutati in seguito alla disfatta contro il Barcellona di Xavi negli ottavi.

Fallimenti su fallimenti, questi, resi quindi ancora più amari dalle scelte di De Laurentiis di cambiare, nel corso dell’anno, ben tre allenatori, Garcia, Mazzarri e Calzona, incapaci di mantenere quell’impronta data da Spalletti nelle sue due stagioni passate all’ombra del Vesuvio.

Napoli, si riparte da Kvaratskhelia: il georgiano verso il suo terzo anno in azzurro

Arrivato per poco più di 13 milioni di euro dalla Dinamo Batumi nella sessione estiva di calciomercato del 2022, Khvicha Kvaratskhelia si è affermato fin da subito come uno dei migliori elementi del Napoli, nonché del campionato di Serie A.

Un giocatore dal talento incredibile, l’attaccante georgiano, che, protagonista indiscusso dello scudetto vinto lo scorso anno anche grazie ai suoi 12 gol, e uno dei pochi a salvarsi quest’anno in cui ha messo a segno undici reti, si prepara alla sua terza stagione in azzurro, molto probabilmente, sotto la guida di Antonio Conte.

Psg su Kvaratskhelia, in Francia danno già per concluso l’affare col Napoli

Fiore all’occhiello del Napoli che si appresta a vederlo all’opera nel prossimo Europeo in programma in Germania con la maglia della sua Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, stando a voci di mercato giungenti dalla Francia, avrebbe trovato un accordo col Paris Saint Germain per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano transalpino, L’Equipe, il club parigino avrebbe infatti convinto l’attaccante georgiano a trasferirsi in Ligue 1 per ereditare la pesante eredità di Kylian Mbappé, vicino alla firma col Real Madrid nei prossimi giorni. Oltralpe danno già per concluso l’affare, ma vista l’importanza del giocatore nei piani di De Laurentiis, prossimo ad affidare ad Antonio Conte la guida della prima squadra partenopea, dubitiamo che l’affare possa andare realmente in porto quest’estate. Ad ogni modo dovremmo saperne certamente di più nelle prossime settimane.