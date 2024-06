Non prendiamo un 9, ma un 7! | Furlani ha deciso per il Milan: in attacco col ‘falso esterno’

Chissà come la prenderanno i tifosi rossoneri: il club ha deciso che sarà lui il prossimo attaccante titolare della squadra di Fonseca

Campionato finito, ora è tempo di pensare al calciomercato anche in casa Milan. Il club rossonero, che ha terminato la stagione con un secondo posto in classifica, sembra pronto per rinforzare la rosa anche in vista della prossima Champions League.

I rumors in tal senso sono già tantissimi, ma ancor prima di pensare a quali nomi possano arricchire l’organico, il club ha già realizzato “l’acquisto” più importante, quello dell’allenatore: non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma sarà certamente Paulo Fonseca a ricoprire il ruolo.

Oltre a un nuovo centravanti, l’amministratore delegato Furlani ha intenzione di mettere mano anche alla difesa, cercando di portare a Milanello anche un “jolly” che possa essere utilizzato come filtro tra il reparto arretrato e la mediana.

Il budget a disposizione sarebbe sufficiente per coprire tutti i tasselli, grazie sia alle entrate ottenute con la qualificazione in Champions, sia attraverso i riscatti dei prestiti.

Chi arriva e chi se ne va

Charles De Ketelaere dovrebbe essere uno dei calciatori in prestito riscattati: con la sua cessione il Milan incasserebbe 22 milioni più bonus. Tra le possibili uscite anche quella di Theo Hernandez, altra operazione di mercato da cui il club ricaverebbe non pochi soldi.

Per quanto riguarda i nomi in entrata, il nome più caldo resta quello di Zirkzee, reduce da una grandissima stagione al Bologna, sulle cui tracce c’è anche la Juve. Per lui il Milan mette sul piatto 40 milioni, mentre altri 25 sarebbero stanziati per l’acquisto di Fofana, mediano del Monaco.

La mossa d’attacco

Ma quello di Zirkzee non è l’unico profilo che Scaroni vedrebbe bene nel suo attacco. L’idea è quella sì di acquistare un centravanti, ma anche di affiancargli un “falso esterno” che conosca le dinamiche e lo spogliatoio, Luka Jovic. Il serbo classe ’97 è arrivato lo scorso anno dalla Fiorentina e si è dimostrato un ottimo vice-Giroud, con 9 gol messi a segno.

Seppur con la 15 sulle spalle quindi, il Milan avrebbe quindi deciso di puntare sul suo “numero 7”, proponendogli un’estensione del contratto per altri 12 mesi, portandolo di fatto in scadenza da giugno 2024 a giugno 2025.