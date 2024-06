Friedkin, studiato il prossimo colpo alla Lukaku | Al Colosseo Quadrato l’ex 10 del Milan

I proprietari della Roma vorrebbero regalare un altro grande colpo ai propri tifosi dopo quelli di Dybala e Lukaku degli ultimi anni.

La delusione per non aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che ormai manca da cinque anni in casa giallorossa, è enorme, ma non deve condizionare e rallentare le prossime mosse e, quindi, quello che dovrà essere un progetto in vista della prossima stagione.

I Friedkin avevano già deciso di confermare Daniele De Rossi sulla panchina della Roma in tempi non sospetti e non si sono fatti condizionare da un ultimo mese di stagione abbastanza deficitario e in cui la squadra ha mollato a causa di una stanchezza fisica e mentale inevitabile dopo una stagione così lunga ed una rincorsa che, da gennaio in poi, ha portato via tantissime energie.

Negli ultimi giorni è stato anche ufficializzato il nuovo direttore sportivo che arriva direttamente dal Nizza. Si tratta di Ghisolfi e prenderà il posto che fino a febbraio era stato occupato da Tiago Pinto. Il francese avrà il compito di costruire una rosa competitiva e darla in mano a De Rossi il prima possibile, nonostante le risicate disponibilità economiche del club.

Società che dovrà, come ogni anno, a causa dei paletti imposti dall’UEFA e dal Fair Play Finanziario, prima vendere e poi comprare. Dovranno, quindi, essere racimolate diverse decine di milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Soldi che dovranno arrivare dalla cessione di alcuni giovani di proprietà o di calciatori in esubero.

Mercato, la Roma e i suoi colpi internazionali

Nel frattempo, però, la dirigenza giallorossa si dovrà muovere per rinforzare la rosa e rendere la coperta meno corta rispetto a quanto lo sia stata nelle ultime stagioni. La squadra dovrà essere all’altezza anche nelle alternative, quindi, se vorrà competere in tutte le competizioni in cui sarà chiamata a giocare nel prossimo anno.

Il mercato romanista si prospetta ancora una volta di respiro internazionale e, come successo negli ultimi anni, si cercheranno nomi illustri e calciatori di alto livello che magari arrivano da stagioni difficili o da trattative di mercato non riuscite con i rispettivi club. Vanno visti in quest’ottica gli acquisti delle estati scorse e che hanno portato nella Capitale i vari N’Dicka, Llorente, Aouar, Wijnaldum, Renato Sanches e Angelino.

Roma, dopo Dybala e Lukaku arriva Brahim?

Discorso a parte, invece, lo meritano Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I due attaccanti sono arrivati rispettivamente nell’estate 2022 e in quella del 2023 ed hanno infiammato il popolo giallorosso che li ha accolti come veri e propri Re. Due super colpi che hanno acceso la Roma giallorossa ed hanno scatenato la festa in città.

Anche nell’estate che verrà i Friedkin hanno intenzione di mettere a segno un colpo da urlo. Il nome nuovo è quello dell’ex numero dieci del Milan, Brahim Diaz che ha disputato una grande stagione nel Real Madrid, nonostante il suo ruolo di prima riserva dei tre davanti. Lo spagnolo piace molto alla Roma che potrebbe intavolare una trattativa con Florentino Perez per assicurarselo.