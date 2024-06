Sinner, l’annuncio è da pelle d’oca: per lui non c’è futuro | Costretto a fermarsi qui

Il tennista azzurro, vicinissimo ad essere numero uno nel ranking, ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti di stucco.

Dopo qualche settimana difficile a causa dell’infortunio all’anca che lo ha tenuto lontano dai campi di tennis per qualche tempo, Jannik Sinner sembra essere tornato in palla proprio nel momento più importante della stagione.

Il Roland Garros che si sta disputando in questi giorni a Parigi ha rivisto un Sinner determinato e voglioso di riprendersi quello che in qualche modo aveva lasciato indietro in questi ultimi tempi. L’Internazionale d’Italia, i tornei di Madrid e Barcellona, per esempio, a cui ha dovuto rinunciare o da cui si è dovuto ritirare.

Parigi, però, è solo la prima tappa di altri appuntamenti a cui l’asso altoatesino vuole arrivare al top della condizione che ancora, per forza di cose, non ci può essere, nemmeno in questo secondo Slam della stagione.

Wimbledon a luglio e poi l’Olimpiade estiva dove si tornerà a giocare ancora sulla terra rossa di Parigi. Sinner, infatti, non ha mai nascosto la sua ambizione di voler conquistare l’oro olimpico e ha sempre indicato quello come l’obiettivo più importante della sua stagione, nonostante l’Australian Open già messo in bacheca.

Sinner e i miglioramenti sulla terra rossa

In questi giorni di Parigi, inoltre, Sinner si sta giocando anche la possibilità di diventare il numero uno al Mondo, con il Ranking ATP che presto lo vedrà superare Novak Djokovic. Per Sinner, però, questa non è mai stata un’ossessione e l’ipotesi la vive senza ansia e senza particolari apprensioni. Forse sa, infondo, che prima o poi è un obiettivo che raggiungerà.

Si vede nettamente, intanto, il suo lavoro degli ultimi tempi che lo ha fatto migliorare sensibilmente anche sulla terra rossa, terreno dove in passato aveva qualche difficoltà. Sinner, intanto, si gode il presente e non vuole pensare troppo in là. Vuole fermarsi e guardare tappa per tappa il suo percorso di crescita.

Sinner, niente futuro: le sue parole sul presente

Queste sono state le sue parole in merito: “Fa tutto parte di un percorso di crescita e di miglioramento personale. Devi renderti conto di cosa hai sbagliato prima di poter poi imparare a diventare un giocatore migliore”.

Sui suoi ultimi miglioramenti ed il lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno, invece, Jannik dichiara: “Sono contento di quel che è accaduto in questi 12 mesi, questo è ovvio, anche se io tendo sempre a rimanere sul presente”.