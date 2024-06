Milan, UFFICIALE: il nuovo Baggio ha scelto il rossonero | Colpo generazionale in attacco

Il club rossonero si è assicurato un giovane diamante per il futuro e adesso se lo coccola prima di lanciarlo in prima squadra.

Dopo il secondo posto in campionato e i tanti rimpianti per le tre uscite anticipate e deludenti nelle coppe in cui è stato impegnato in questa stagione, il Milan ha deciso di voltare pagina e di esonerare, dopo quasi cinque anni, comunque da ricordare ed incorniciare, l’ormai ex allenatore, Stefano Pioli.

Il tecnico parmense, quindi, è ormai il passato in casa rossonera. Al suo posto la società rossonera, con buona pace dei tifosi che non vedono di buon occhio questa scelta, si affiderà a Paulo Fonseca, tecnico che si è da poco separato dal Lille e ha accettato l’offerta biennale del Diavolo.

I dirigenti del Milan, ora però, sanno che dovranno aiutare Paulo Fonseca nel suo lavoro per far sì che la prossima non diventi una stagione da buttare o da incubo ancor prima di cominciare. La lista della spesa, in sede di calciomercato in entrata, è di quelle importanti e comprende almeno quattro rinforzi, al netto di eventuali cessioni eccellenti.

Nell’idea del Milan c’è la volontà di acquistare un nuovo centravanti che non faccia rimpiangere il partente Olivier Giroud e possa diventare il Nove del presente e del futuro rossonero. Arriveranno poi, quasi sicuramente, anche un terzino destro, un difensore centrale ed un centrocampista di contenimento.

La linea verde del Milan, tutti i Primavera che si stanno mettendo in vetrina

I tifosi del Milan attendono queste mosse della società e sperano che il presente possa essere più roseo di quanto si possa immaginare, ma anche rispetto al recente passato. Intanto, però, in casa rossonera almeno il futuro sembra essere garantito. Sono parecchi, infatti, i giovani o giovanissimi che si stanno mettendo in mostra.

Di Francesco Camarda, classe 2008 che ha già esordito in Serie A, si è già detto di tutto e di più. Ottima è stata anche la stagione in Primavera dei vari Simic e Zeroli, anche loro hanno già esordito nella massima serie con la maglia del Milan, e di Sia. Affianco a loro, però, c’è un altro gioiellino che sta facendo parlare di sé insistentemente.

Milan, continua a brillare il gioiello Liberali

Si tratta di Mattia Liberali, classe 2007, che in stagione ha realizzato quindici gol, tra tutte le competizioni, con la Primavera del Milan. Ala destra vecchio stampo, capacissimo a saltare l’uomo, ad accentrarsi e a dialogare nello stretto con i compagni, si sta mettendo in mostra all’Europeo Under 17 con l’Italia. Nell’ultima sfida contro l’Inghilterra ha realizzato un gol fantastico che ha portato gli azzurrini ai rigori e poi alle semifinali di categoria.

Liberali ha già firmato nel 2023 il suo primo contratto da professionista con il Milan che se lo tiene stretto e se lo coccola in attesa magari di farlo anche esordire in prima squadra nella prossima stagione. I paragoni per lui si sprecano già. Un ex rossonero come Billy Costacurta lo ha paragonato a Foden, mentre per altri ricorda, per movenze e per il numero che porta dietro la maglia in Under 17 (10). nientemeno che il grandissimo Roberto Baggio.