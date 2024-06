La Serie A gli dice addio: al Chelsea non poteva dire di no | Sborsati “solo” 10 milioni di euro

A lungo corteggiato dal Milan, preferisce giocare in Premier League, firma a un passo per il Chelsea, i blues chiudono per 10 milioni

Il mercato del Milan proseguirà sulla falsariga delle ultime sessioni di mercato. Non è prevista una rivoluzione analoga alla scorsa estate a livello di organico ma la filosofia delle operazioni sarà la stessa. Monchada, Ibrahimovic e Furlani stanno valutando profili interessanti in giro per l’Europa che si sono fatti notare nei vari top campionati, di giovane età e pronti a sbocciare.

Il primo obiettivo resta quello del sostituto di Olivier Giroud che ha lasciato i rossoneri dopo quattro stagioni da protagonista. Prendere il posto dell’esperto bomber francese non sarà un compito facile e la dirigenza non vuole sbagliare acquisto.

Sono due i principali candidati, entrambi molto prolifici nella stagione appena conclusa. In Ligue 1 uno dei bomber del campionato è stato Jonathan David del Lille mentre in Bundesliga ha siglato ben 28 reti il guineano Serhou Guirassy.

In difesa Stefano Pioli ha dovuto fronteggiare, soprattutto nel periodo invernale, una vera e propria emergenza con diversi infortunati che lo hanno portato a far esordire in prima squadra il giovane della Primavera Simic.

Il Milan ha bisogno di volti nuovi in difesa, un obiettivo sceglie però in Premier League

La società vuole evitare che una situazione simile si ripeta e sarà aumentato il numero di tesserati nel reparto arretrato. Sfuma però uno dei nomi individuati per rinforzare la retroguardia e si tratta di Tosin Adarabioyo.

A ingaggiarlo sarà il Chelsea del nuovo allenatore Enzo Maresca che si assicura le prestazioni dell’inglese, nato da genitori nigeriani, che ha già militato in Premier League con la maglia del Fulham. Colpo da dieci milioni per i Bliues.

Il punto sulla difesa del Milan, tre sono con le valigie in mano

Sono previste diverse cessioni in difesa per il Milan che ha subito troppe reti nella Serie A conclusa al secondo posto in classifica. Theo Hernandez è vicino a firmare per il Bayern Monaco, una cessione che consentirebbe di avere un gruzzoletto importante da investire per le operazioni in entrata.

Non sono certi di restare nemmeno Alessandro Florenzi e Kalulu, pronti a partire di fronte a un’offerta congrua sia per loro che per le casse dei rossoneri. Poi si passerà a individuare i giusti sostituti, con l’obiettivo di consegnare al nuovo tecnico, che dovrebbe essere Fonseca, un organico ancora più competitivo di quello attuale.