Manna sorprende tutti: il nuovo Osimhen è un bomber italianissimo | Pagato una miseria

Il Presidente del Napoli aspetta di ufficializzare Antonio Conte e poi cominciare a progettare con lui il mercato.

L’attesa in città e tra tutti i tifosi è ormai febbrile. Ormai manca davvero pochissimo e il Napoli avrà il suo nuovo condottiero, l’uomo a cui tutti i napoletani si aggrapperanno per cercare di voltare pagina e dimenticare una stagione disgraziata, nata male e finita peggio.

Antonio Conte sarà a breve l’allenatore del Napoli e, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente De Laurentiis sta preparando una presentazione in grande stile, una delle sue in pompa magna che poi molto hanno a che vedere con la sua professione principale, quella da produttore cinematografico.

Una volta presentato e ufficializzato il nuovo allenatore sarà tempo di calciomercato e si aprirà una sessione che dovrà vedere per forza di cose il Napoli come assoluto protagonista. Saranno Antonio Conte e Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo, ad occuparsi di uscite e entrate in casa azzurra, con l’obiettivo di far tornare la squadra competitiva.

Il lavoro da fare non sarà facile e vedrà un’opera di ricostruzione certosina in tutti i reparti. Per soddisfare le esigenze di Antonio Conte e per venire incontro alle sue idee tattiche, intanto, bisognerà acquistare almeno due difensori, un centrocampista ed un attaccante. Molto però dipenderà anche dalle uscite e dalle cessioni che verranno effettuate nei prossimi mesi.

Napoli, chi entra e chi esce

Sicuro di cambiare aria, per ora, c’è soltanto Piotr Zielinski che è in scadenza di contratto e firmerà a breve con l’Inter. Quasi sicuramente, poi, partirà anche Victor Osimhen che ha una clausola rescissoria da 135 milioni di euro e interessa molto al Paris Saint Germain. Molto delicate, invece, sono anche le situazioni riguardanti Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

Per il primo pare che il Napoli abbia ricevuto un’offerta di 100 milioni di euro dal Psg difficile da rifiutare anche se Antonio Conte lo vorrebbe tenere per farlo giocare come seconda punta, alle spalle del centravanti. Il Capitano, invece, era stato dichiarato cedibile da De Laurentiis e con il suo procuratore si sta guardando intorno, stanco ormai di sentirsi criticato da tifosi e ambiente.

Napoli, per l’attacco piace Pinamonti

Molto delicata è la situazione in attacco dove tanto dipenderà dalla situazione legata a Kvara. L’unico sicuro di restare, al momento, è Giacomo Raspadori che ben si adatta al calcio e agli schemi di Antonio Conte. Per il ruolo di centravanti, però, sembra piacere molto, tra gli altri, anche Andrea Pinamonti.

L’attaccante classe 1999 è appena retrocesso in Serie B con il Sassuolo e per questa ragione potrebbe venir via a prezzi da saldo. Su di lui ci sono anche Milan e Inter, a cui servirebbe l’ex cresciuto nel vivaio nerazzurro per una questione di liste UEFA. Il Napoli resta alla finestra e attende Antonio Conte per intavolare le prime trattative ufficiali.