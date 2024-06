Allegri lo voleva 10 anni fa | Ma arriva come colpo del 31 agosto: bomber gratis per Thiago Motta

Il club bianconero potrebbe rinforzare l’attacco con un colpo a costi bassi e da ultimi giorni di calciomercato estivo.

Si attende solo di mettere a punto gli ultimi dettagli e poi la Juventus avrà il suo nuovo allenatore. Thiago Motta diventerà nei prossimi giorni il tecnico della Vecchia Signora e cercherà di aprire un nuovo ciclo dopo i tre anni di Massimiliano Allegri che hanno portato nella bacheca bianconera soltanto una Coppa Italia.

Un cambio netto, una sorta di rivoluzione tattica e di idee che porterà, quasi sicuramente, la squadra a giocare in un’altra maniera e ad avere in campo un altro atteggiamento rispetto a quello visto negli ultimi anni con il tecnico livornese al comando.

Molto del calcio che verrà fatto da Thiago Motta, però, dipenderà anche dal mercato e dalla rosa che i dirigenti della Juve gli riusciranno a costruire attorno. L’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli, plenipotenziario dei bianconeri per quel che riguarda la parte prettamente tecnica, è quello di migliorare la qualità della rosa.

Per fare questo bisognerà investire soprattutto sul reparto di centrocampo che necessita di almeno un grande innesto e di un calciatore capace di far girare la squadra. Molto dipenderà, però, anche da Adrian Rabiot. Se il francese non dovesse rinnovare, infatti, i centrocampisti da prendere saranno due ed entrambi di alto livello.

Juve, la situazione nel reparto avanzato

Teun Koopmeiners resta il grande obiettivo di Giuntoli e la Juve farà di tutto per strapparlo all’Atalanta, nonostante il veto chiaro posto da Gianpiero Gasperini circa la sua cessione. Dei nerazzurri orobici, poi, piace anche l’altro centrocampista protagonista di una grandissima stagione, il brasiliano Ederson.

Diversa, invece, la situazione riguardante l’attacco. Nel reparto avanzato tutto dipenderà da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Se i due dovessero restare saranno ancora una volta i titolari e i punti di riferimento della Juve in avanti, anche con il 433 di Thiago Motta. Tornerà dal prestito al Frosinone e potrebbe restare, invece, Matias Soulè.

Mercato, idea Belotti per la Juventus

Incerto invece il futuro di Kean e Milik. Le due punte di riserva della Juventus potrebbero lasciare Torino e andare a cercare fortuna altrove, soprattutto il primo. A quel punto i bianconeri avrebbero bisogno di un altro attaccante di scorta. La scelta potrebbe ricadere su Andrea Belotti, nonostante il suo passato da Capitano del Torino.

Il Gallo viene da due stagioni disastrose in cui ha segnato soltanto quattro gol in Serie A, tra Roma e Fiorentina. A gennaio era stato acquistato dai viola in prestito, ma la sua esperienza non è stata indimenticabile e lo ha visto andare a segno soltanto in due occasioni, tra tutte le competizioni. In estate farà ritorno in giallorosso dove ha soltanto un altro anno di contratto. Per la Juve, quindi, potrebbe essere un colpo quasi a zero per avere un attaccante affidabile anche in panchina.