De Laurentiis, a sorpresa il nuovo Osimhen: era in scadenza di contratto | Lo prendono a 0

Il Presidente del Napoli dovrà fare un lavoro importante durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Dopo mesi e mesi di corteggiamenti, ammiccamenti, dietrofront e chiacchiere più o meno significative e dirette, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sembrano aver trovato finalmente la quadra ed un accordo definitivo che significa un matrimonio sognato da tempo da tutti i tifosi napoletani.

Dopo una stagione tragicomica con tre allenatori cambiati in meno di un anno, quindi, i partenopei si affidano alla voglia, alla caparbietà, alla sicurezza e cattiveria agonistica di Antonio Conte che, dopo un anno e mezzo di stop, torna su una panchina con un entusiasmo e un’adrenalina che solo lui può e riesce a portare alle squadre in cui viene scelto.

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità con il tecnico leccese che firmerà un contratto da otto milioni di euro a stagione e diventerà il nuovo allenatore del Napoli. La situazione che si troverà ad affrontare è quella che molti ritengono sia l’ideale per lui: squadra che arriva da una stagione complicata, ma con un potenziale elevato da far crescere ed un passato, anche recente, abbastanza glorioso.

Il fatto che non ci siano coppe europee da disputare, inoltre, è un altro punto a favore di Antonio Conte che ama allenare i suoi ragazzi per l’intera settimana, concentrandosi su un unico obiettivo senza particolari distrazioni di altro tipo o genere. Ormai, insomma, è tutto pronto per l’arrivo del Comandante a Napoli.

Napoli, le cessioni estive

Ora, sarà compito di Aurelio De Laurentiis costruirgli una squadra che possa far bene fin da subito e che possa avere del materiale umano e tecnico ideale per l’ex allenatore di Juventus e Inter. La sessione estiva di calciomercato non sarà facile per il club partenopeo che si troverà di fronte all’esigenza di sostituire pedine importanti come Zielinski, Di Lorenzo e Osimhen.

Quest’ultimo ha una clausola rescissoria di 135 milioni di euro, ma pare quasi certo il suo addio verso Parigi o Londra, sponda Chelsea. La sua cessione porterà tanto denaro fresco nelle casse napoletane. Soldi che saranno reinvestiti per dare a Conte calciatori importanti che possano incastrarsi alla grande con il suo amato 352.

Mercato, ipotesi Kouame per il Napoli

Due difensori, un esterno, un centrocampista, un attaccante. Sembra essere questa la lista della spesa di Antonio Conte, anche in relazione alle cessioni importanti che De Laurentiis perfezionerà nel corso delle prossime settimane. Sembra destinato a restare, invece, il georgiano Kvaratskhelia che piace molto al tecnico leccese, convinto di poterlo impiegare anche da seconda punta.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, un nome che stuzzica molto la fantasia dei dirigenti azzurri è quello di Christian Kouame che ha un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo con la Fiorentina. L’ivoriano arriverebbe quindi a parametro zero e potrebbe essere un jolly prezioso per Conte, capace di giocare sia nei due d’attacco, ma anche da esterno a tutta fascia.