“Presidente, possiamo comprare mio fratello?” | Cardinale, proposta indecente: la risposta

Un giocatore del Milan ha proposto alla dirigenza di ingaggiare il fratello, ecco la pronta risposta di Gerry Cardinale

Il Milan attende di annunciare Fonseca come nuovo allenatore prima di procedere alla creazione della rosa della prossima stagione, con l’obiettivo di colmare il gap rispetto ai cugini dell’Inter, capaci di vincere con ampio anticipo lo Scudetto e di battere i rivali negli ultimi sei derby consecutivi. Stefano Pioli ha pagato dazio soprattutto questo particolare, con il secondo posto in classifica che dà comunque valore al lavoro svolto e al potenziale dell’organico rossonero.

Si parte da alcuni top player che dovrebbero restare tranne Theo Hernandez, vicino a trasferirsi per 40 milioni di euro al Bayern Monaco, altro club europeo di alto livello che ha deciso di cambiare guida tecnica.

Servirà un degno erede, un terzino in grado di garantire spinta offensiva e pericolosità sulla fascia, un giocatore dalle caratteristiche moderne e che sappia adattarsi al modo di giocare del nuovo mister che dovrà dirigere in campo la squadra.

E proprio il gioco sugli esterni dovrà essere valorizzato dati i molti attaccanti in rosa che Pioli ha provato ad alternare pur partendo da rigide gerarchie che vedevano in Leao, Pulisic e Olivier Giroud i titolari.

Okafor si trasferisce in Svizzera, l’accordo è quasi raggiunto, mancano i dettagli e la firma

Tra questi vi è Noah Okafor, arrivato lo scorso mercato estivo e che è riuscito a realizzare qualche rete pesante oltre a far intravedere delle doti importanti. Il suo fratello, classe 2005 e in forza all’Under 19 del Bayer Leverkusen Isaiah ha raggiunto un accordo con lo Zurigo nella Serie A svizzera.

Per lui un contratto biennale con l’opzione di prolungamento fino al 2029. Non sono ancora note le cifre, ma si tratta di un primo passo importante nel mondo dei grandi e chissà che possa seguire le orme del fratello e vestire un giorno la maglia rossonera.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo numero 9, Okafor non dà garanzie

Milan che dovrà trovare sul mercato un attaccante in grado di garantire la doppia cifra e possa non far rimpiangere il partente Giroud dato che Okafor non soddisfa a pieno.

I favoriti a prendere il posto del bomber francese al centro dell’attacco sono Jonathan David del Lille e che Fonseca conosce molto bene o il centravanti dello Stoccarda e rivelazione della Bundesliga Serhou Guirassy.