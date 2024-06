Mi hanno chiamato i Friedkin, è tutto vero | De Rossi, svelato il primo colpo: ufficiale a borse chiuse

Il tecnico giallorosso, confermato anche per la prossima stagione, può esultare per il primo rinforzo che avrà a disposizione.

Un finale di stagione che lascia un po’ di amaro in bocca, ma soprattutto alcuni rimpianti per l’ennesima mancata qualificazione in Champions League. Sono ormai cinque anni che la Roma non disputa la competizione continentale per club più importante e anche il prossimo anno dovrà accontentarsi di competere per l’Europa League.

Il sesto posto finale è frutto di una prima parte di stagione molto negativa e di un ultimo mese in cui la squadra è crollata mentalmente e fisicamente, non reggendo il doppio impegno, tra Serie A ed Europa League, in cui si è dovuta cimentare fino a maggio inoltrato.

Ed è così che, nonostante un vistoso cambio di passo dal punto di vista del gioco, dei punti e dell’atteggiamento tattico, che si è notato dopo il cambio di allenatore, con Daniele De Rossi che ha preso il posto di José Mourinho a metà gennaio, la squadra non è comunque riuscita ad andare oltre un sesto posto che non è valso il pass per la prossima Champions League.

Un danno soprattutto economico a cui la società dovrà far fronte e che di certo non migliora una situazione finanziaria già di per sé molto complicata. Ancora una volta, in vista della sessione estiva di calciomercato, la Roma dovrà fare i conti con i paletti imposti dall’UEFA e dal Fair Play Finanziario e, prima di comprare, dovrà cedere ed ottenere diversi milioni dalle plusvalenze.

Mercato Roma, le richieste di De Rossi

Il mercato estivo, però, dovrà essere oculato e cercare di venire incontro quanto più possibile alle richieste di De Rossi che vuole una rosa più profonda per poter competere in tutte le competizioni. Il tecnico giallorosso, però, sa già quali sono i ruoli da migliorare, ma soprattutto con quali caratteristiche dovranno essere riempite determinate mancanze dell’attuale rosa.

L’ex centrocampista e Capitano della Roma chiederà alla società giocatori di gamba e che sappiano saltare l’uomo, con comprovate abilità nell’uno contro uno. Saranno soprattutto l’attacco e le corsie esterne i ruoli che dovranno essere maggiormente rinforzati, ma anche quelli in cui ci sarà bisogno di determinate caratteristiche.

Roma, Angelino sarà riscattato

Un primo colpo, intanto, la società giallorossa ha deciso di piazzarlo fin da subito. Non si tratta a tutti gli effetti di un nuovo acquisto, bensì del riscatto di un calciatore presente in rosa negli ultimi mesi di stagione e che è stato molto apprezzato da Mister De Rossi. Parliamo di Angelino che la società capitolina aveva acquistato in prestito dal Lipsia a gennaio ed ora ha deciso di riscattarlo per una cifra di circa cinque milioni di euro.

Il terzino sinistro spagnolo, che aveva giocato al Galatasaray fino a gennaio, sempre in prestito dal Lipsia, ha disputato una discreta porzione di stagione alla Roma, con 20 presenze totali tra Serie A ed Europa League. Sulla corsia mancina di difesa De Rossi perderà Spinazzola che andrà via a zero dopo il 30 giugno ed anche per questo motivo ha voluto la riconferma di Angelino.