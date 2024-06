Felipe Anderson? Lo sostituiamo con un trattore | Lotito, colpo annunciato: è il più veloce della Serie A

Il Presidente biancoceleste ha l’obiettivo di migliorare la rosa, che cambierà tantissimo in estate, e di ringiovanirla.

Nella domenica in cui la Lazio non è riuscita a battere il Sassuolo già retrocesso, ma almeno ha conquistato quel punto che gli ha assicurato la matematica certezza di finire il campionato al settimo posto e quindi di qualificarsi ufficialmente alla prossima Europa League, c’è stato anche un addio molto toccante e sentito.

All’Olimpico di Roma, infatti, al termine dell’ultimo match di campionato, i tifosi della Lazio hanno potuto omaggiare e salutare un calciatore che ha vestito la maglia biancoceleste per tanti anni e in due stagioni diversi della sua carriera.

Parliamo del brasiliano Felipe Anderson che già da tempo aveva comunicato la sua volontà di lasciare la Lazio e l’Italia e non ha voluto rinnovare il suo contratto che scade il prossimo 30 giugno. L’esterno d’attacco tornerà in Brasile e terminerà lì la sua carriera.

Un addio certo, quindi, in casa Lazio che si va a sommare ad altri che potrebbero essere definiti nelle prossime settimane. Lazzari, Guendouzi, Pedro e Luis Alberto dovrebbero lasciare la Capitale, mentre sono ancora in bilico le posizioni di Kamada, Immobile, Isaksen e Castellanos.

Lazio, Tchaouna ad un passo

Insomma, sarà un’estate parecchio movimentata in casa Lazio, con il Presidente Lotito che, insieme ai suoi dirigenti, si sta già muovendo per rinforzare la rosa, trovare i sostituti dei calciatori in partenza e cercare anche di ringiovanire ed abbassare l’età media dell’attuale squadra a disposizione.

Tudor ha sempre preferito calciatori esperti e già pronti, ma non si opporrebbe all’arrivo di qualche calciatore giovane. Uno che sembra molto vicino alla Lazio è il ventenne della Salernitana, Tchaouna che è ad un passo dal vestire la maglia biancoceleste. Lotito vorrebbe chiudere a dieci milioni, mentre la Salernitana ne chiede dodici.

Lazio, tutte le idee per l’attacco

Dal club granata la Lazio vorrebbe prelevare anche Boulaye Dia che, tra infortuni, litigi, mal di pancia e Coppa d’Africa, ha appena chiuso una stagione horror in cui è stato uno dei calciatori più deludenti della Serie A. Al club biancoceleste interessa molto anche Samed Bazdar, 20enne del Partizan Belgrado e astro nascente del calcio serbo.

Un altro rinforzo, o possibile tale, potrebbe arrivare invece dall’Italia. Il presidente del Verona Setti, infatti, ha offerto al collega Lotito l’attaccante Tijjani Noslin. L’olandese, arrivato a gennaio nel nostro campionato, è stato decisivo per la salvezza dei veneti, mettendo a segno cinque reti e fornendo quattro assist. Nel 3421 di Tudor potrebbe giocare sia da prima punta che nei due trequartisti dietro l’attaccante. Vedremo se i dirigenti capitolini vorranno approfondire il discorso.