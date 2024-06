È stato bello, ma è tempo di dirsi addio | Giuntoli lo saluta per sempre: “a mai più rivederci”

Giuntoli annuncia l’addio. La Juventus ha ricevuto la comunicazione pochi giorni fa. Ripartirà altrove alla ricerca di nuove fortune.

In attesa di conoscere, al termine del recupero della 29esima giornata tra Atalanta e Fiorentina, se concluderà il campionato in terza o in quarta posizione, la Juventus del presidente Gianluca Ferrero si gode qualche settimana di relax, a eccezione dei convocati per Euro 2024 e Copa America, in attesa di tornare al lavoro nei prossimi mesi in vista della stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che inizierà il prossimo 17 agosto, in cui la Vecchia Signora sarà quasi obbligatoriamente chiamata a lottare, per non dire vincere, per quello scudetto mancante ormai all’ombra bianconera della Mole dalla stagione 2019-2020.

Un digiuno lungo ben quattro anni, questo, che i piemontesi, fino a metà gennaio, avevano creduto di poter interrompere prima di far registrare, a partire dall’1-1 interno contro l’Empoli del 27 gennaio scorso, un rendimento da squadra in lotta per non retrocedere che ha difatti posto fine a ogni sogno di gloria.

Conquistare il tricolore sarebbe stato un qualcosa di assolutamente clamoroso per una squadra con evidenti problemi di gioco come la Juventus la quale, nonostante tutto, è riuscita comunque a portare a casa quelli che, la scorsa estate, con l’avvento di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, erano stati annunciati come obiettivi da conquistare a ogni costo, vale a dire la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia.

Soulé saluta il Frosinone e torna alla Juventus

Mandato in prestito dalla Juventus al Frosinone lo scorso anno con lo scopo di accumulare esperienza da mettere poi al servizio della società bianconera, Matias Soulé ha recentemente salutato il club ciociaro per far ritorno alla casa madre dopo l’ottima stagione, almeno dal punto di vista realizzativo, vissuta in maglia gialloblù.

Una stagione, conclusasi purtroppo con l’amara retrocessione in Serie B dei laziali all’ultima giornata, in cui l’attaccante argentino si è messo splendidamente in mostra grazie agli undici gol messi a segno in 36 partite di campionato disputate agli ordini di Eusebio Di Francesco.

Soulé, tra mercato e possibile conferma alla Juventus

Prossimo al rientro alla Juventus dopo il prestito al Frosinone, Matias Soulé attende con trepidazione di conoscere quello che sarà il suo futuro. Un futuro, che la maggior parte dei tifosi bianconeri spera possa realizzarsi all’ombra della Mole, sul quale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha iniziato a meditare con grande attenzione. Molto dipenderà infatti dal nuovo tecnico che siederà sulla panchina della Vecchia Signora il prossimo anno.

Gli undici gol messi a segno con la maglia del Frosinone dall’attaccante argentino sono certamente un bel biglietto da visita per convincere la società del patron Ferrero a trattenerlo a Torino anche se, com’è giusto che sia, non mancano le attenzioni di molti club pronti a recarsi alla Continassa per provare a ingaggiarlo. Al momento è ancora presto per tracciare scenari, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.