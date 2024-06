Conte avrà il suo Chiesa: mandate le carte da controfirmare | Convinto anche il ragazzo

Il nuovo allenatore azzurro, che sarà ufficiale tra pochi giorni, potrà contare su un ottimo nuovo arrivo in prospettiva.

La rivoluzione in casa Napoli è ormai ufficialmente partita. Dopo una stagione tragicomica, che ha seguito quella trionfale in cui era arrivato il terzo Scudetto della storia partenopea, in cui si sono avvicendati tre allenatori e la squadra è arrivata addirittura al decimo posto in Serie A, ci sarà praticamente quasi da ricominciare da zero.

Per farlo Aurelio De Laurentiis si è già affidato ad un nuovo direttore sportivo. Giovanni Manna, infatti, ormai ex ds del settore giovanile della Juventus, è già operativo in casa Napoli e sta già programmando il futuro. Un futuro che vedrà sulla panchina partenopea quell’Antonio Conte a lungo inseguito e desiderato dai tifosi e da tutto l’ambiente azzurro.

Sembra ormai una questione di ore e il tecnico leccese diventerà a tutti gli effetti l’allenatore del Napoli, firmando un contratto da otto milioni netti a stagione. Con Manna e Conte, quindi, si aprirà un nuovo ciclo in casa azzurra e i tifosi sperano tanto possa almeno avvicinarsi a quelli vissuti con Sarri prima e Spalletti poi, al fianco di Cristiano Giuntoli.

La rosa del Napoli vedrà diversi giocatori partire o dire addio. Piotr Zielinski è già un calciatore dell’Inter, mentre anche due leader dello spogliatoio, come Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen, sono prossimi alla cessione. Tre perdite importanti, quindi, che dovranno essere sostituiti al meglio per regalare a Conte una squadra competitiva.

Napoli, Conte vuole tenere Kvara

Ancora incerto, invece, il futuro dell’altra stella dell’attuale rosa del Napoli, il georgiano Kvaratskhelia che piace molto al Paris Saint Germain pronto, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, a fare un’offerta di circa 100 milioni di euro. Una cifra monstre, difficile da rifiutare, ma che De Laurentiis potrebbe anche rispedire al mittente per accontentare Conte.

L’ex allenatore di Juventus e Inter, infatti, vorrebbe ripartire da Kvara e lo ritiene in grado di giocare sia da esterno alto in un ipotetico 343, sia da seconda punta nel suo più classico 352. Vedremo come andrà a finire con l’attaccante esterno georgiano, ma di certo Antonio Conte avrà bisogno di rinforzi per tornare a far lottare il Napoli per le posizioni di vertice.

Mercato Napoli, piace Cambiaghi dell’Atalanta

Rinforzi che dovranno arrivare anche nel reparto avanzato. Difficile poter puntare a Federico Chiesa, da sempre pallino del tecnico leccese, mentre piace molto a Giovanni Manna un calciatore che potrebbe ricoprire lo stesso ruolo, con più o meno identiche caratteristiche, dell’esterno della Juve. Stiamo parlando di Nicolò Cambiaghi.

L’esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta, ma che ha disputato le ultime due stagioni in prestito all’Empoli, è finito sul taccuino del nuovo ds napoletano che ha intenzione di chiederlo ai Percassi. Gli orobici, del resto, hanno molto affollamento nel reparto avanzato e per Cambiaghi difficilmente ci sarebbe spazio nella prossima stagione.