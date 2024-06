Stasera la Champions e poi vengo da voi | Dal Real alla Serie A: la leggenda merengue sceglie l’Italia

Dopo una vita passata con i Blancos, un grande esperto del club della Capitale iberica potrebbe approdare nel nostro campionato.

Come ogni anno ed ogni stagione, anche in questa, è arrivato il momento della partita più importante per club. Parliamo della finale di Champions League che andrà in scena, sabato 1 giugno a Wembley e vedrà di fronte il Real Madrid, manco a dirlo favoritissimo per la vittoria finale, e il Borussia Dortmund, vera grande sorpresa della stagione europea.

Il pronostico di una finale di Champions League forse non è mai stato così sbilanciato con una squadra nettamente favorita su un’altra. Il Real ha dalla sua l’esperienza, la qualità, la tecnica, la forza della rosa, l’abitudine e lo strapotere economico e calcistico, rappresentato anche dalla storia.

Dall’altra parte, invece, c’è un club che è arrivato quinto nel campionato tedesco, non dispone di grandissimi campioni all’interno della rosa e, nonostante lo abbia ampiamente meritato, secondo molti, è arrivato quasi per caso all’ultimo atto della competizione più importante per club.

Il Real Madrid cerca la sua quindicesima Champions League della storia ed il suo allenatore, Carlo Ancelotti, recordman di finali giocate e di Coppe Campioni vinte, potrebbe alzarla per la quinta volta, dopo averla conquistata già due volte con il Milan e altre due proprio con le Merengues. Quella di Wembley sarà la sesta finale per Ancelotti che ne ha persa soltanto una ad Istanbul con i rossoneri nel 2005.

Real, la grande stagione di Nacho

Il Capitano del Real sarà il centrale difensivo spagnolo, Nacho Fernandez che sta disputando la sua quattordicesima stagione con i Blancos. Sono 468 le sue presenze ufficiali con il Madrid ed il suo straordinario Palmares conta già cinque Champions League, quattro Supercoppe Europee e cinque Mondiali per Club.

Non sempre Nacho è stato protagonista o titolare di questi successi del Real, anzi spesso il suo ruolo era quello della prima alternativa ai titolari. In questa stagione, invece, complice anche i gravi infortuni occorsi ad Alaba e Militao, il centrale iberico si è ritagliato il suo spazio da protagonista ed Ancelotti non lo ha più tolto dal campo.

Mercato, interesse dell’Inter per Nacho

La sua magnifica e lunghissima esperienza a Madrid, però, si chiuderà proprio con la finale di Champions di Wembley. Nacho ovviamente sogna di alzare la coppa al cielo con la fascia da Capitano e di lasciare questo ricordo ai tanti tifosi del Real che lo hanno amato. A fine stagione, poi, sarà addio a causa di un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Nacho con i suoi 34 anni, però, rappresenta ancora un difensore di sicuro affidamento per il club che lo ingaggerà. Per il suo futuro si parla di Serie A e di Inter che è alla ricerca di un centrale difensivo e negli ultimi anni ha sempre privilegiato profili esperti, già pronti e di alto respiro internazionali, ma soprattutto a parametro zero. Dopo la finale di Wembley, Beppe Marotta proverà ad affondare il colpo.