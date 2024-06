Devi tornare immediatamente | Ibra si arrende all’algoritmo: la prima operazione è UFFICIALE

I rossoneri stanno per ufficializzare il primo movimento in vista della prossima stagione e questa volta senza l’ausilio dell’IA.

La stagione del Milan è ufficialmente finita anche dal punto di vista prettamente formale. Dopo il 3-3 di sabato scorso a San Siro contro la Salernitana, in cui i tifosi e tutto l’ambiente milanista ha salutato ufficialmente Olivier Giroud, Simon Kjaer e Stefano Pioli, ormai al termine della loro esperienza con il Diavolo, la squadra è partita per l’Australia.

Era in programma, infatti, una mini tournée che prevedeva un’amichevole di fine stagione contro la Roma a Perth. La partita si è giocata nella tarda mattinata, ora italiana, di venerdì 31 maggio ed il Milan, guidato in panchina da Daniele Bonera, prossimo allenatore dell’Under 23, ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro la squadra giallorossa.

Dopo questa sgambata ora è previsto il liberi tutti, tra chi raggiungerà la propria Nazionale in vista dell’Europeo e chi potrà già partire per le vacanze. Ad inizio luglio, poi, sarà tempo di cominciare una nuova stagione che vedrà, dopo quasi cinque anni, una nuova guida tecnica al timone della squadra rossonera.

Paulo Fonseca è ormai il prescelto per la panchina del Milan e nella prossima stagione sarà lui a prendere l’eredità di Stefano Pioli. L’allenatore portoghese sarà a breve ufficializzato dalla dirigenza rossonera nonostante la maggior parte dei tifosi non sia affatto entusiasta da questa scelta.

Milan, i tifosi aspettano un grande mercato

Per far riaccendere l’entusiasmo in casa rossonera, quindi, come avvenuto lo scorso anno dopo il licenziamento di Paolo Maldini e la cessione di Sandro Tonali, ci vorrà un grande mercato e diversi colpi importanti che vadano a migliorare la competitività della rosa e accrescere la fiducia in un ambiente assai depresso.

Ad occuparsi del mercato rossonero saranno Geoffrey Moncada, capo scouting del Milan, e Zlatan Ibrahimovic, consigliere del proprietario Gerry Cardinale e ormai a tutti gli effetti uno dei dirigenti più importanti di Casa Milan. Con loro, ad occuparsi della parte economico-finanziaria, ci sarà l’ad Giorgio Furlani.

Milan, Traorè torna alla base

Le loro scelte dovranno essere condivise dal proprietario che, come sempre, porrà il veto o darà il via alle operazioni che gli verranno proposte. Molto importante nella scelta dei calciatori, così come già avvenuto lo scorso anno, sarà l’algoritmo che aiuterà i dirigenti rossoneri nell’individuare i profili giusti e che possano fare il caso del Milan.

Nel frattempo c’è già un’operazione che si può dire conclusa. Tornerà alla base dopo l’esperienza di sei mesi in prestito al Palermo, infatti, l’esterno d’attacco Chaka Traorè. L’ivoriano non ha particolarmente brillato in Sicilia ed i rosanero non hanno quindi esercitato l’opzione di riscatto che era stato fissato a dieci milioni di euro. Il classe 2004 tornerà al Milan, quindi, ma dovrebbe essere arruolato con l’Under 23 di Daniele Bonera che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie C.