“Facevo abuso di questa sostanza” | Il peggior ‘nemico’ di Gasperini confessa: ora ne è uscito

Un’intervista in cui il noto calciatore, poco tempo fa rivale del tecnico atalantino, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno riflettere.

Poco più di una settimana fa l’Atalanta ha compiuto un’impresa storica che verrà ricordata per sempre a Bergamo, ma più in generale in tutta Italia. Il 3-0 secco rifilato al Bayer Leverkusen nella finale di Dublino è valso la conquista dell’Europa League ed in generale del secondo trofeo della storia bergamasca, il primo europeo e per Gianpiero Gasperini come allenatore.

Una stagione strepitosa che si è conclusa anche con la qualificazione diretta alla prossima Champions League tramite una rimonta in campionato che ha avuto dell’incredibile. Gasperini, quindi, continua a far miracoli con l’Atalanta e continua a compiere imprese nonostante il riciclo di tanti calciatori diversi nel corso di questi anni, precisamente otto, da quando allena il club orobico.

Non è rimasto più nulla, infatti, dei quattro attaccanti, o comunque giocatori offensivi, che hanno fatto innamorare Bergamo e l’Atalanta nel periodo a cavallo tra il pre e post Covid. Papu Gomez, Zapata, Ilicic e Muriel, infatti, per un motivo o per un altro, sono tutti andati via e hanno salutato il club che gli ha resi grandi.

Questo, però, non significa che siano stati dimenticati. Gasperini, infatti, in una recente intervista, post finale di Dublino, ha voluto ringraziare tutti i calciatori che in questi anni hanno vissuto la maglia nerazzurra e sono stati sotto le sue dipendenze. Tra questi, ovviamente, c’è anche l’argentino Alejandro “Papu” Gomez, nonostante il rapporto tra i due si era deteriorato prima dell’addio del calciatore nel gennaio 2021.

Gomez, il Mondiale ed il doping

I due, secondo alcuni rumors, arrivarono alle mani nello spogliatoio e l’argentino fu costretto alla cessione dopo qualche settimana. Il Papu Gomez, dopo aver vinto Mondiale con l’Argentina ed Europa League con il Siviglia, è passato al Monza a settembre, tornando in Italia dopo quasi tre anni.

Dopo aver esordito e giocato un paio di partite, però, è stato squalificato per due anni per essere stato trovato positivo alla terbutalina in seguito ad un controllo antidoping effettuato a novembre 2022 a ridosso dei Mondiali del Qatar. Una squalifica che, per ora, gli costa uno stop forzato dal calcio giocato. C’è un altro calciatore, però, da poco rivale in Europa League di Gasperini con il suo Marsiglia che ha affrontato l’Atalanta in semifinale di Europa League, che ha confessato una dipendenza che lo ha colpito.

La confessione di Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’ultimo video pubblicato sul canale ‘YouTube ‘Colinterview’. Il centravanti gabonese si è aperto e ha confessato di aver sofferto di depressione e di aver cominciato a bere molto durante il periodo in cui stava per lasciare l’Arsenal (febbraio 2022).

L’attaccante del Marsiglia ha dichiarato quanto quel periodo sia stato pesante e difficile e di come pensa che possa essere legato ai suoi genitori. Ha invitato tutti a non chiudersi con i propri problemi, ma di parlarne, senza avere vergogna nel farlo perché solo così si possono trovare le energie giuste per uscire da quei momenti tragici.