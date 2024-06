Milan, bordata pubblica contro la Fiorentina: “Complimenti per averli battuti” | Commisso infuriato

Il Milan spiazza con un tweet che provoca forte critiche da parte della Fiorentina e dei suoi tifosi, Commisso lo ritiene una grande mancanza di rispetto

La Fiorentina ha vissuto una notte da dimenticare ad Atene. Seconda finale consecutiva di Conference League, stavolta partendo con il favore dei pronostici contro i greci dell’Olympiacos che non avevano mai vinto una competizione europea.

Una partita equilibrata, priva di spettacolo, e con molti lanci lunghi dalla difesa per una Viola che non ha espresso il calcio a cui ha abituato gli appassionati e i tifosi, bloccato nella circolazione del pallone.

Una gara bloccata che ha necessitato dei tempi supplementari e che andava spedita verso i tiri dagli undici metri ma a cinque minuti dalla conclusione è arrivata la rete decisiva degli avversari che ha impedito ai toscani di tornare a vincere in Europa.

Per Vincenzo Italiano la terza finale su tre persa nel suo triennio alla Fiorentina e il modo peggiore per salutare i propri tifosi prima di cercare una nuova panchina. Una delusione palpabile per tutto l’ambiente che sperava in un epilogo diverso.

Il Milan fa infuriare i tifosi e la dirigenza della Fiorentina, ecco cosa è successo

A sorpresa dopo il trionfo dell’Olympiacos è arrivato un tweet del Milan in cui il club si congratula per la vittoria dei greci. La Fiorentina ha preso molto male questo gesto dato che a perdere è stata una squadra italiana e che, nel caso di successo, anche il Torino si sarebbe qualificato alla prossima Conference.

Rocco Commisso si è detto molto arrabbiato e deluso per il comportamento del Milan e potrebbero esserci ripercussioni nel caso in cui dovessero esserci eventuali operazioni di mercato tra le due squadre di Serie A.

La Fiorentina che verrà, per vincere serve un centravanti prolifico

Fiorentina che dovranno migliorare il proprio organico se vorrà riprovarci anche il prossimo anno. Manca una punta che riesca a capitalizzare la mole di occasioni create. Gli innesti nel reparto offensivo non hanno sortito gli effetti sperati ed è mancato un bomber da doppia cifra che sarà il primo tassello da coprire nella campagna acquisti.

Gli altri movimenti dipenderanno da eventuali cessioni. Per restare contano le motivazioni giuste e nessuno è ritenuto imprescindibile, soprattutto adesso che con un nuovo allenatore si ricomincerà da zero.