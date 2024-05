Osimhen non è l’unico ramo secco che cade | ADL shock: smantellata la squadra in 12h

Rivoluzione totale in vista per il Napoli, non solo Osimhen ma se ne va un altro protagonista dello Scudetto di un anno fa

Decimo posto in classifica, fuori da ogni competizione europea. Dietro anche a Torino e Fiorentina. Questo il pessimo bilancio del campionato appena concluso per il Napoli che non è riuscito ad alzare la china nonostante ben tre cambi di allenatore. Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri e invece Francesco Calzona non hanno portato benefici a uno spogliatoio demotivato e ancora appagato per l’impresa di un anno fa.

De Laurentiis vuole dare una scossa all’ambiente e potrebbe consistere nell’annuncio di Antonio Conte come prossimo tecnico. Un nome importante per riportare in alto un Napoli che merita di più e che dispone di un organico di tutto rispetto.

La prerogativa è quella di trattenere solo i giocatori che sono convinti di volere restare e dare il loro contributo al massimo, lasciando partire chi sente di essere arrivato alla fine di un ciclo e desidera provare una nuova esperienza.

Tra questi ha manifestato pubblicamente l’idea di lasciare il Napoli l’attuale capitano Giovanni Di Lorenzo, con la Juventus che si sarebbe fatta avanti dato che è stato proprio Cristiano Giuntoli a portare il terzino all’ombra del Vesuvio.

Osimhen potrebbe non essere l’unico top player del Napoli ad essere ceduto

Una cessione che appare certa è quella di Victor Osimhen che brama la Premier League e il Chelsea. Il Napoli può richiedere, oltre a un cospicuo indennizzo economico, il cartellino di Romelu Lukaku che proprio con Conte ha dato il meglio di sé.

Ma il bomber nigeriano può non essere l’unico pezzo pregiato della rosa a partire dato che il Paris Saint Germain ha pronta un’offerta per Kvaratskhelia. La società partenopea non ha fretta, visto che Kvara ha un contratto lungo, che scadrà nel 2027, e proprio aggrappandosi a questa data sarà proprio ADL a fare il prezzo.

Conte è l’ago della bilancia del mercato del Napoli

Anche Conte avrà voce in capitolo per valutare la permanenza o meno del fenomeno georgiano. Il probabile nuovo mister dei partenopei, prima di firmare vorrà delle garanzie e una manovra condivisa relativa al mercato di quest’estate.

L’approdo di un allenatore vincente e di caratura internazionale come Conte, inoltre, può spingere alcuni giocatori con le valigie in mano di cambiare idea e continuare a vestire la maglia azzurra.