Sono già stanco del divano | Juventus, l’ex tecnico ha accettato la Serie B: tutto pur di allenare

Chissà cosa ne penseranno i tifosi bianconeri: la notizia ha dell’incredibile, ma mancherebbe solo l’annuncio ufficiale

Annata da dimenticare per il Sassuolo, condannato a tornare in Serie B dopo una stagione decisamente fallimentare. Alla guida del club neroverde Davide Ballardini non ha ovviamente soddisfatto ed è per questo che la società è orientata a realizzare una vera e propria rivoluzione.

Fatale è stata la sconfitta contro il Cagliari, le vittorie di Frosinone a Monza e il pareggio dell’Empoli a Udine. Non solo prestazioni non all’altezza quindi: ai pasticci della squadra emiliana si sono aggiunti anche i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, che hanno portato la società di Squinzi a dover affrontare la serie cadetta nella prossima stagione.

Ma se l’obiettivo è quello di tornare in Serie A, il Sassuolo dovrà iniziare a pensare ad una vera e propria ristrutturazione della rosa, fin dalle fondamenta. Prima di pensare al calciomercato, c’è però un altro passo da fare: scegliere il nuovo allenatore.

Le voci negli ultimi giorni si facevano sempre più insistenti, ma quella che sembrava inizialmente un’indiscrezione sembra diventare un’inattesa realtà. Il club infatti avrebbe pescato proprio in casa Juve per ricoprire il ruolo di allenatore. Si tratterebbe di un profilo legatissimo alla squadra bianconera e chissà cosa ne penseranno i tifosi della “Vecchia Signora”.

Cambiamento ai vertici

In casa neroverde è in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo l’addio di Ballardini, la panchina si libera in attesa della firma ufficiale di un nuovo allenatore. Anche il ruolo di direttore sportivo però sembra vedere una novità interessante.

In pole position per quest’ultima carica c’è Francesco Palmieri, attualmente responsabile del settore giovanile neroverde (con la Primavera che si è qualificata per giocarsi la finale scudetto il 31 maggio contro la Roma). Palmieri ha raccolto notevoli successi durante la sua gestione e potrebbe quindi essere premiato con una “promozione”.

Manca solo l’annuncio

Secondo quanto riportato da Sky, sarà Fabio Grosso a sedere sulla panchina del Sassuolo nella prossima stagione, in cui i neroverdi avranno ovviamente l’obiettivo di tornare in Serie A. Accordo raggiunto quindi tra il club e l’ex calciatore della Nazionale.

Si attende ora l’ufficialità da parte del club, la quale verrà resa nota probabilmente attraverso un comunicato ufficiale. Grosso eredita quindi una situazione delicata da parte di Davide Ballardini, esonerato dopo l’attuale retrocessione del Sassuolo che non accadeva da 11 anni.