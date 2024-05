Il pupillo di Inzaghi dice stop: addio e firma per un’altra squadra | Ma rimane in Serie A

Inzaghi lo ha voluto fortemente all’Inter ma lui decide di andarsene, resta in Serie A, sono ben quattro i club che lo vorrebbero ingaggiare

Vincere è difficile ma ripetersi lo è ancora di più. Con questo presupposto l’Inter si gode il meritato riposo al termine di una stagione molto positiva che è coincisa con la conquista della Seconda stella ma pensa anche al futuro con un’annata, la prossima, che si prospetta complicata per diversi fattori. Il cambio di proprietà ha gelato gli animi di una piazza che stava festeggiando un importante traguardo e preoccupa per la tenuta di una rosa che al momento è molto competitiva.

Iniziata una nuova era con Marotta, Ausilio e Inzaghi che restano i baluardi di una società che ha puntato su uomini di esperienza come loro per ottenere dei risultati che non erano scontati con gli uomini a disposizione e dopo alcune partenze dolorose la scorsa estate.

Le scommesse vinte da parte dei direttori sportivi e le intuizioni del mister hanno fatto la differenza, con la maturazione di alcuni giocatori che ha influito positivamente sull’esito di un campionato mai in discussione.

Zielinski e Taremi sono due preziosi innesti nello scacchiere tattico del tecnico emiliano e due giocatori che sarà un piacere impiegare per far rifiatare i titolarissimi in vista di un calendario che sarà denso di impegni da onorare al meglio.

Gosens non vuole restare in Bundesliga, ecco le sue possibili nuove destinazioni

Arrivato all’Inter dopo aver fatto benissimo all’Atalanta, Robin Gosens non ha replicato a Milano le ottime prestazioni fornite con Gasperini in panchina. E così la scorsa estate si è trasferito in Bundesliga all’Union Berlino ma è pronto a cambiare di nuovo squadra.

Su di lui ci sono tre club della Serie A: in primis il Bologna e poi anche Torino e Lazio, con i biancocelesti che hanno cercato di anticipare tutti nelle scorse settimane. I tre club sono alla ricerca di un esterno di sinistra per la corsia.

La valutazione del cartellino di Gosens che può tornare in A

Non è da escludere la formula di un prestito con diritto di riscatto. La stagione di Gosens è stata positiva con sei reti in campionato e uno in Champions League e potrebbe partire per circa dieci milioni di euro.

Il ritorno in Italia è auspicabile per il giocatore che in Serie A ha dato il suo meglio, giocando a tutto cambio e riuscendo a compiere con sapienza sia la fase di spinta che quella di copertura.