Leao lo chiama a Milano: nuova avventura in Italia per il portoghese | Insieme per un’ultima volta

Leao chiama il compagno di Nazionale, lo vuole portare al Milan, i tifosi rossoneri sognano di poter vedere i due insieme a San Siro

Una delle conferme del Milan che verrà è Rafa Leao. Il talento portoghese ha ampi margini di miglioramento e può diventare un fuoriclasse assoluto. Motivo di critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori consiste nella mancanza di continuità anche all’interno di una partita stessa, con alcuni momenti di blackout di fronte ad altri in cui si accende e diventa un giocatore imprendibile grazie alla sua velocità e capacità di dribblare gli avversari.

Fonseca dovrebbe essere l’allenatore che sostituirà Stefano Pioli che non è stato confermato al vertice del club rossonero dopo cinque anni di risultati importanti e in cui il Milan è tornato a competere a livelli che sono consoni alla storia della società.

Il nuovo tecnico ha un modo di giocare similare a Pioli, con una proposta prontata al gioco offensivo e allo spettacolo, in cui un giocatore come Leao può esprimersi al meglio, cercando di migliorare il suo score realizzativo.

La prossima dovrà essere la stagione della consacrazione per lui che ha le carte in regola per diventare devastante in un campionato come la Serie A. I tifosi confidano in questo e i dirigenti hanno intenzione di trattenerlo ad ogni costo.

Un nuovo portoghese in rosa per convincere Leao a restare al Milan

Anzi vorrebbero inserire un rosa un connazionale come Chiquinho, centrocampista dell’Olympiacos, pronto per affrontare la Fiorentina in finale di Conference League ad Atene, con Mendilibar che proverà a battere un’altra italiana dopo aver trionfato con il Siviglia dodici mesi fa in Europa League contro la Roma di Mourinho.

Un profilo di qualità ed esperienza internazionale come il portoghese può essere utile in mezzo al campo del Milan, per alzare il tasso tecnico e diventare competitivi anche negli scontri diretti, a partire dal derby.

Due addii dolorosi per il Milan, sostituire un bomber come Giroud non sarà semplice

Insieme a Pioli hanno ufficialmente salutato il Milan due senatori come Simon Kjaer ed Olivier Giroud. Sostituire soprattutto quest’ultimo diventa la vera sfida della prossima campagna acquisti da parte di Zlatan Ibrahimovic, Moncada e Furlani.

Per i rossoneri l’obiettivo di continuare la crescita costante avvenuta negli ultimi anni, con la valorizzazione di molti talenti scovati in giro per l’Europa.