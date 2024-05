Continuate a dormire, l’esterno lo prendiamo noi | De Rossi beffa Marotta: preso il nuovo Cafù

La Roma ha preso un nuovo terzino destro. Per caratteristiche ricorda molto Cafù. I giallorossi hanno battuto la concorrenza dell’Inter.

Chiuso il campionato al sesto posto a quota 63 punti, a più due sui cugini della Lazio, la Roma di Daniele De Rossi, eccezion fatta per i suoi giocatori convocati per Euro 2024, si gode un periodo di meritato riposo in attesa di reincontrarsi a Trigoria nelle prossime settimane per iniziare a preparare al meglio la prossima stagione.

Una stagione, quella 2024-2025, in cui i capitolini della famiglia Friedkin saranno chiamati quasi obbligatoriamente a ottenere un posto in Champions League, conquistato per l’ultima volta nella stagione 2017-2018 grazie al terzo posto alle spalle di Napoli e Juventus.

Una qualificazione, quella alla massima competizione continentale, alla quale Dybala e compagni proveranno chiaramente ad accostare la vittoria di quell’Europa League che, pronta a vederli protagonisti per il terzo anno consecutivo, è purtroppo sfumata quest’anno e lo scorso a causa delle sconfitte in finale e semifinale contro Siviglia e Bayer Leverkusen.

Due disfatte, quelle contro spagnoli e tedeschi, che hanno inevitabilmente lasciato molto amaro nelle bocche di tifosi e addetti ai lavori romanisti i quali, ad ogni modo, continueranno a sostenere come sempre fatto finora, la Lupa, il cui intento sarà ovviamente quello di essere protagonista, magari con la vittoria di trofei, tanto in Italia quanto in Europa.

De Rossi chiede nuovi innesti: Friedkin al lavoro per rinforzare la Roma

Chiusa in sesta posizione una stagione che si sarebbe potuta concludere anche con una clamorosa qualificazione in Champions League se l’Atalanta non avesse vinto il proprio match della 38esima giornata contro il Torino, la Roma della famiglia Friedkin guarda già alla prossima stagione e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare in sede di calciomercato nelle prossime settimane.

Mosse che, stando a quanto venuto a galla in questi giorni, vedrebbero la società giallorossa innanzitutto sulle tracce di un esterno destro valido e affidabile che possa prendere il posto del non più gradito Karsdorp il quale, sebbene legato al club fino al 2025, sembra ormai essere giunto alla fine della sua esperienza all’ombra giallorossa del Colosseo.

Roma, occhi su Sugawara dell’Az Alkmaar: giallorossi in vantaggio sull’Inter

Pronta ad andare incontro, come ogni società, a un’estate in cui, anche a causa di Euro 2024, se ne diranno di cotte e di crude, la Roma del nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi avrebbe iniziato a strizzare l’occhio a un forte esterno destro militante in Eredivisie.

Un esterno destro, rispondente al nome di Yukinari Sugawara, che, attualmente legato all’Az Alkmaar da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, sarebbe finito, stando a quanto riportato da AsRomalive.it, in cima alla lista dei desideri di Daniele De Rossi che, desideroso di avere quanto prima a disposizione nuovi rinforzi in vista della prossima stagione, si prepara a battere la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi, ora come ora bloccata dalle questioni legate al passaggio di proprietà e al rinnovo di Lautaro Martinez.