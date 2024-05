Iniesta in Serie A: sta succedendo l’impossibile con 15 anni di ritardo | Già pronto il contratto

Il centrocampista ex Barcellona potrebbe accettare l’offerta per venire a giocare nel nostro campionato nonostante l’età.

Viene considerato, a detta di quasi tutti gli addetti ai lavori e gli opinionisti calcistici, uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio, ma anche in assoluto uno dei calciatori più forti di ogni epoca. La sua classe ha illuminato per quasi due decenni ogni campo di calcio di Spagna e d’Europa.

Insieme a Messi e Xavi è stato sicuramente il calciatore più importante, amato e forte di quel Barcellona che ha cambiato la storia del calcio con Pep Guardiola in panchina, ma ha vinto tantissimo anche senza il Maestro catalano, sia prima che dopo.

Parliamo ovviamente di Don Andres Iniesta, un calciatore che ha segnato un’epoca per tutti gli appassionati di calcio e ha fatto parte di una delle mediane più forti della storia di questo gioco. Nella sua carriera ha vinto un Mondiale e due Europei con la sua Spagna, quattro Champions League, nove campionati spagnoli, tre Supercoppe Europee e tre Mondiali per Club.

In maniera abbastanza ingiusta, però, non gli è mai stato assegnato quel Pallone d’Oro che, secondo quasi tutti, avrebbe meritato almeno una volta. Non è riuscito a vincere nemmeno nel 2010 quando, grazie ad un suo gol nei tempi supplementari, ha regalato alla sua Spagna il primo Mondiale della storia della Nazionale iberica.

Giappone ed Emirati, il fine carriera di Don Andres

Dopo più di sedici anni, esattamente nell’estate del 2018, Iniesta decise di lasciare il Barcellona a 34 anni, ma ha continuato a divertirsi, giocando a calcio e diventando un idolo anche in paesi come il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti che, grazie al suo arrivo, hanno avuto una vetrina ancora più importante per sdoganare il proprio campionato nazionale.

Dall’estate del 2023, quindi, Don Andres gioca nell’Emirates e, nonostante i suoi 40 anni, continua a divertirsi ed illuminare gli stadi in cui si ha il piacere di vederlo giocare. L’ultima stagione lo ha visto protagonista con diciotto partite e cinque gol, ma ovviamente non si può più pretendere da lui le stesse prodezze con cui strabiliava il Mondo intero fino a qualche anno fa.

Iniesta, la folle proposta dell’amico Fabregas

Considerato ormai un ex calciatore da tutti, Iniesta pare aver ricevuto una proposta che se accettata avrebbe del clamoroso. Dopo essere stato vicino alla nostra Serie A in passato, infatti, è il suo grande amico ed ex compagno di squadra, al Barcellona ed in Nazionale spagnola, Cesc Fabregas a provarci per portarlo nel nostro campionato.

L’ambizioso Como, allenato appunto da Fabregas e Roberts, ha intenzione di non essere di passaggio nella massima serie nostrana e vuole costruire una squadra che faccia bene fin da subito in Serie A. L’ex Barça, ovviamente, arriverebbe per dare una mano part-time in campo, ma soprattutto per aiutare Cesc fuori dal terreno di gioco ed all’interno dello spogliatoio.