Dybala, ricevuta la comunicazione dai giornali: con la Roma è finita | Ecco chi lo ha sostituito

Il fuoriclasse argentino potrebbe lasciare la Roma al termine di questa stagione. I giallorossi però hanno già individuato il sostituto.

L’epilogo del campionato di Serie A ha riservato una grossa delusione per la Roma che, dopo aver perso un paio di settimane fa lo scontro diretto contro l’Atalanta, non aveva praticamente più chances di raggiungere il quinto posto e quindi la relativa qualificazione alla prossima Champions League. Non restava che sperare quindi su una serie di combinazioni possibili, ma molto complicate.

I giallorossi, infatti, per staccare il pass per la Champions League, avrebbero dovuto sperare che l’Atalanta vincesse l’Europa League, cosa che è avvenuta in maniera clamorosa, e nello stesso tempo che, sempre gli orobici, si piazzassero al quinto posto in Serie A per liberare un’altra posizione utile per l’iscrizione alla competizione continentale più importante.

L’Atalanta, però, ha vinto nettamente contro il Torino e ha raggiunto la matematica certezza di piazzarsi almeno al quarto posto. Niente Champions per la Roma che dovrà ricominciare, anche nella prossima stagione, dall’Europa League. Questo significherà fare a meno di parecchi soldi e avere ancora una volta possibilità limitate nella prossima sessione estive di calciomercato.

Un mercato che, vista la difficile situazione economico-finanziara del club giallorosso e i paletti imposti dall’UEFA e dal Fair Play Finanziario, dovrà partire ancora una volta dalle cessioni e da un gruzzoletto indispensabile che la società capitolina dovrà recuperare effettuando diverse plusvalenze.

Roma, in estate attacco da rifare

Anche il monte ingaggi dovrà essere rivisto al ribasso. Daniele De Rossi, che era già stato confermato da tempo sulla panchina della Roma, sa già quali sono i ruoli del campo in cui la squadra ha bisogno di rinforzi e lo ha già fatto sapere alla società. C’è però un reparto che, quasi sicuramente, subirà parecchie modifiche nei prossimi mesi.

Parliamo dell’attacco che dovrà fare a meno, in vista della prossima stagione, di Romelu Lukaku. Il belga, autore di 21 reti stagionali, era arrivato in prestito dal Chelsea, ma si sapeva già da tempo che la Roma difficilmente avrebbe potuto acquistarlo definitivamente dal club londinese. Opzione che è decaduta del tutto dopo la mancata qualificazione in Champions.

Dybala, futuro incerto. La Roma ci prova per David

Anche l’iraniano Azmoun dovrebbe aver terminato la sua esperienza in giallorosso. Resterà quasi sicuramente a Roma, invece, Tammy Abraham che in estate potrà allenarsi in ritiro con i suoi compagni e agli ordini di Mister De Rossi e sarà tirato a lucido in vista dell’inizio della nuova stagione. Molti dubbi persistono sul futuro di Dybala che continua ad essere tartassato dai problemi fisici.

Va da sé, quindi, che la società capitolina dovrà necessariamente rinforzare il reparto con due nuovi acquisti. Una delle idee in tal senso è rappresentata dal centravanti canadese, Jonathan David che continua a fare sfracelli in Ligue One con il Lille. Il suo contratto scade nel giugno 2025 e, quindi, in estate potrebbe andare via a prezzo di saldo. La Roma vorrebbe provare a portarlo in Italia, ma dovrà guardarsi dall’agguerrita concorrenza, formata anche da alcuni club italiani come Milan e Napoli.