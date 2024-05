UFFICIALE: esclusi dalla competizione | Milan, in arrivo il comunicato: ribaltone totale

Arriva il comunicato che spiazza tutto l’ambiente rossonero, un’esclusione inaspettata stravolge la stagione che inizierà con il ritiro estivo

Cambia l’allenatore ma non la visione del futuro per il Milan. Il club rossonero si è dimostrato molto attento ai giovani talenti e con il quinquennio di Stefano Pioli ha avuto la capacità di lanciarne molti che si sono affermati non solo in Serie A ma anche in campo internazionale. E così giocatori come Maignan, Leao, Pulisic e Theo hanno raggiunto la consacrazione definitiva e sono maturati sotto la guida del tecnico emiliano.

Tante sono le scommesse vinte, prima dalla coppia di direttori sportivi targata Massara e Paolo Maldini, e poi nella scorsa sessione estiva con ben dieci nuovi innesti, molti dei quali si sono imposti nell’undici titolare.

E se il secondo posto ottenuto in campionato non certifica con un trofeo la crescita complessiva della rosa, i presupposti per continuare questo percorso ci sono tutte tanto da non propendere per una rivoluzione con il mercato.

Sono previste alcune cessioni, dettata soprattutto dalla volontà di alcuni di cambiare aria e di provare un’esperienza altrove, come hanno già annunciato Simon Kjaer e Olivier Giroud che hanno salutato i tifosi nell’ultimo turno di Serie A di settimana scorsa.

Una novità in casa Milan, già scelto il probabile allenatore

Ma la fiducia nei confronti delle giovani leve continua al punto che è molto probabile la creazione dell’under 23 che prenderà parte al prossimo campionato di Lega Pro. Il Sassuolo era interessato a fare la richiesta per la seconda squadra ma l’iter è stato interrotto data la retrocessione in B degli emiliani.

A guidare la squadra potrebbe essere Daniele Bonera, pronto a lanciare nella mischia i migliori della Primavera, a partire da Simic che ha già debuttato in prima squadra a gennaio quando la difesa era in piena emergenza infortuni.

Il Milan ha deciso di correre il rischio, vuole puntare sui giovani

I rossoneri dovranno presentare la richiesta corredata da un contributo a fondo perduto di un milione e mezzo, senza la sicurezza che poi venga effettivamente creata, dipenderà anche da eventuali fallimenti di squadre che hanno conquistato la permanenza in Serie C.

C’è fiducia per la realizzazione di questo progetto che renderebbe il Milan il terzo club italiano ad avere la propria under 23 dopo la Juventus e l’Atalanta.